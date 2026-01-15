НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Хайри Садъков: Третият мандат за АПС е признание за усилията ни в защита на държавността, ще го обсъдим

          15 януари 2026 | 12:39 1300
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Връчването на третия проучвателен мандат на „Алианс за права и свободи“ (АПС) се тълкува от формацията като знак за висока оценка на тяхната дейност в 51-ото Народно събрание. Това стана ясно от думите на председателя на парламентарната група Хайри Садъков пред представители на медиите в парламента.

          - Реклама -

          Коментарът му дойде след новината, че президентът Румен Радев е избрал да предостави последната възможност за съставяне на правителство в рамките на този парламент именно на партията на Ахмед Доган. Садъков акцентира върху символиката на този жест спрямо политическото поведение на групата.

          ИЗНЕНАДА: Вижте на кого Радев ще връчи третия мандат утре ИЗНЕНАДА: Вижте на кого Радев ще връчи третия мандат утре

          Приемаме връчването на третия мандат на нашата парламентарна група като чувствителна оценка в нашите последователни усилия в рамките на 51-ото Народно събрание за отстояване на принципите на демокрацията, на държавността, на институционалното единство и сила на държавата и това нещо видяхме, че е оценено, за което благодаря“, заяви народният представител.

          Той отправи и директно послание към държавния глава: „Позволете ми да изкажа нашата положителна оценка и благодарност към президента за решението му да връчи третия проучвателен мандат на ПГ на АПС“.

          По отношение на следващите стъпки, Садъков поясни, че предстоят вътрешни консултации. С оглед на спецификите на третия мандат, ще бъде проведено заседание на парламентарната група и структурите на формацията. „Ще обсъдим и ще излезем с правилното решение за това, което предстои“, допълни той.

          Връчването на третия проучвателен мандат на „Алианс за права и свободи“ (АПС) се тълкува от формацията като знак за висока оценка на тяхната дейност в 51-ото Народно събрание. Това стана ясно от думите на председателя на парламентарната група Хайри Садъков пред представители на медиите в парламента.

          - Реклама -

          Коментарът му дойде след новината, че президентът Румен Радев е избрал да предостави последната възможност за съставяне на правителство в рамките на този парламент именно на партията на Ахмед Доган. Садъков акцентира върху символиката на този жест спрямо политическото поведение на групата.

          ИЗНЕНАДА: Вижте на кого Радев ще връчи третия мандат утре ИЗНЕНАДА: Вижте на кого Радев ще връчи третия мандат утре

          Приемаме връчването на третия мандат на нашата парламентарна група като чувствителна оценка в нашите последователни усилия в рамките на 51-ото Народно събрание за отстояване на принципите на демокрацията, на държавността, на институционалното единство и сила на държавата и това нещо видяхме, че е оценено, за което благодаря“, заяви народният представител.

          Той отправи и директно послание към държавния глава: „Позволете ми да изкажа нашата положителна оценка и благодарност към президента за решението му да връчи третия проучвателен мандат на ПГ на АПС“.

          По отношение на следващите стъпки, Садъков поясни, че предстоят вътрешни консултации. С оглед на спецификите на третия мандат, ще бъде проведено заседание на парламентарната група и структурите на формацията. „Ще обсъдим и ще излезем с правилното решение за това, което предстои“, допълни той.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Нинова към Слави и ИТН: Падението ви е умоповрачително

          Екип Евроком -
          Лидерът на партия „Непокорна България“ и бивш председател на БСП Корнелия Нинова отправи остри критики към Слави Трифонов и „Има такъв народ“ (ИТН) чрез...
          Общество

          След домова кражба в София: Задържаха известните престъпници ‘Бръмбара’ и ‘Ширката’

          Пламена Ганева -
          Двама известни представители на криминалния контингент – с прякори „Бръмбара“ и „Ширката“ – бяха задържани в София непосредствено след извършване на домова кражба. Специализираната...
          Политика

          Втори опит: Правната комисия в парламента обсъжда промените в Изборния кодекс

          Никола Павлов -
          След неочакваното отлагане на вчерашното заседание, депутатите отново ще се съберат днес, за да обсъдят промените в Изборния кодекс. Вчерашната сесия бе отменена поради...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions