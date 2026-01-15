Връчването на третия проучвателен мандат на „Алианс за права и свободи“ (АПС) се тълкува от формацията като знак за висока оценка на тяхната дейност в 51-ото Народно събрание. Това стана ясно от думите на председателя на парламентарната група Хайри Садъков пред представители на медиите в парламента.

Коментарът му дойде след новината, че президентът Румен Радев е избрал да предостави последната възможност за съставяне на правителство в рамките на този парламент именно на партията на Ахмед Доган. Садъков акцентира върху символиката на този жест спрямо политическото поведение на групата.

„Приемаме връчването на третия мандат на нашата парламентарна група като чувствителна оценка в нашите последователни усилия в рамките на 51-ото Народно събрание за отстояване на принципите на демокрацията, на държавността, на институционалното единство и сила на държавата и това нещо видяхме, че е оценено, за което благодаря“, заяви народният представител.

Той отправи и директно послание към държавния глава: „Позволете ми да изкажа нашата положителна оценка и благодарност към президента за решението му да връчи третия проучвателен мандат на ПГ на АПС“.

По отношение на следващите стъпки, Садъков поясни, че предстоят вътрешни консултации. С оглед на спецификите на третия мандат, ще бъде проведено заседание на парламентарната група и структурите на формацията. „Ще обсъдим и ще излезем с правилното решение за това, което предстои“, допълни той.