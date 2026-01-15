Хебър (Пазарджик) взе Иван Тилев

Хебър (Пазарджик) официално обяви привличането на халфа Иван Тилев, който тази зима се раздели с Арда.

„Нов боец се завръща у дома!

ФК Хебър продължава да се подсилва с качество от Първа лига!

С гордост посрещаме Иван Тилев – пазарджиклия по рождение, нападател с опит на най-високо ниво и бивш национал на България при юношите и младежите.

Израснал по родните терени, минал през сериозни школи и доказал се със Септември и Арда, Иван идва в Хебър, за да носи голове, характер и хъс за емблемата на града!

Добре дошъл у дома, Иване!“, написаха от Хебър, който зимува на 13-ото място във Втора лига.