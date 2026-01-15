Хекимян срещу Терзиев: Той живее в паралелна реалност

Кметът на София Васил Терзиев живее в паралелна реалност и отказва да види реалната ситуация с боклука в столицата. Това заяви общинският съветник от групата на ГЕРБ–СДС Антон Хекимян във връзка с кризата със сметосъбирането в София, която беше обсъдена в Столичния общински съвет.
По думите му, докато кметът ежедневно уверява, че криза няма или че „от утре“ започва почистване, особено в ж.к. „Люлин“, реалността за гражданите е съвсем различна.
Той подчерта, че още от първата седмица на кризата се говори как проблемът ще бъде решен, но до момента не е постигнато връщане към нормален режим на почистване. Според него кметът така и не е дал ясен отговор защо обществената поръчка за сметосъбиране не е била обявена по-рано, което е довело до сегашната ситуация.
Хекимян посочи, че групата на ГЕРБ–СДС е проявила толеранс, за да се види дали ще бъде намерено работещо решение, но вместо това, по думите му, се е стигнало до заобикаляне на закона и процедурите.
Той постави въпроса защо, ако кметът е искал прозрачност, не е поканил представители на различни политически групи в СОС да участват в решаването на проблема. По думите му няма и ясен отговор какви са цените на почистването в различните зони на столицата.
Хекимян изрази сериозни съмнения и относно законността на сключваните анекси към договори. Според него в зона 4 е подписан анекс с фирма, която поема две трети от сметопочистването в София, без преди това да е извършвала дейност в тази зона. Той определи като нелогично и сключването на договори с фирми, които досега не са работили там, при положение че кметът сам ги е определял като част от „мафията“. Под съмнение беше поставена и законността на площадката за сметосъбиране в район „Слатина“.
Общинският съветник припомни, че от ГЕРБ многократно са искали оставката на Васил Терзиев по различни поводи, но по думите му това вече няма смисъл.
По-рано кметът на София Васил Терзиев увери на брифинг в Столичния общински съвет, че Столичната община ще се справи с кризата със сметосъбирането в града.