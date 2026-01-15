НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Хекимян срещу Терзиев: Той живее в паралелна реалност

          15 януари 2026 | 14:55 290
          Кметът на София Васил Терзиев живее в паралелна реалност и отказва да види реалната ситуация с боклука в столицата. Това заяви общинският съветник от групата на ГЕРБ–СДС Антон Хекимян във връзка с кризата със сметосъбирането в София, която беше обсъдена в Столичния общински съвет.

          По думите му, докато кметът ежедневно уверява, че криза няма или че „от утре“ започва почистване, особено в ж.к. „Люлин“, реалността за гражданите е съвсем различна.

          „Всеки ден получаваме снимки, а хората, които живеят в засегнатите райони, виждат, че кварталите им са заринати с боклук“, заяви Хекимян.

          Той подчерта, че още от първата седмица на кризата се говори как проблемът ще бъде решен, но до момента не е постигнато връщане към нормален режим на почистване. Според него кметът така и не е дал ясен отговор защо обществената поръчка за сметосъбиране не е била обявена по-рано, което е довело до сегашната ситуация.

          Терзиев: София ще излезе от кризата със сметопочистването Терзиев: София ще излезе от кризата със сметопочистването

          Хекимян посочи, че групата на ГЕРБ–СДС е проявила толеранс, за да се види дали ще бъде намерено работещо решение, но вместо това, по думите му, се е стигнало до заобикаляне на закона и процедурите.

          „Явно планът на Терзиев е бил да се заобиколят обществените поръчки и чрез лични преговори да се подписват договори по неясен начин и на неясни цени с фирми, които доскоро той наричаше ‘мафия’“, заяви общинският съветник.

          Той постави въпроса защо, ако кметът е искал прозрачност, не е поканил представители на различни политически групи в СОС да участват в решаването на проблема. По думите му няма и ясен отговор какви са цените на почистването в различните зони на столицата.

          Хекимян изрази сериозни съмнения и относно законността на сключваните анекси към договори. Според него в зона 4 е подписан анекс с фирма, която поема две трети от сметопочистването в София, без преди това да е извършвала дейност в тази зона. Той определи като нелогично и сключването на договори с фирми, които досега не са работили там, при положение че кметът сам ги е определял като част от „мафията“. Под съмнение беше поставена и законността на площадката за сметосъбиране в район „Слатина“.

          Столична община: Получени са над 5700 сигнала за кризата с боклука Столична община: Получени са над 5700 сигнала за кризата с боклука

          Общинският съветник припомни, че от ГЕРБ многократно са искали оставката на Васил Терзиев по различни поводи, но по думите му това вече няма смисъл.

          „Нека всички станат свидетели как Васил Терзиев декларира с комсомолски призиви, че ще се справи, а в реалността в София нищо не се случва“, заяви Хекимян.

          По-рано кметът на София Васил Терзиев увери на брифинг в Столичния общински съвет, че Столичната община ще се справи с кризата със сметосъбирането в града.

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

