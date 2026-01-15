Херо обяви нов в Ботев (Пловдив)

Треньорът на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров-Херо даде изявление след победата с 2:0 над Марица в контрола. Той направи кратък коментар за начина, по който Армстронг Око-Флекс премина в Левски, но обяви ново попълнение на отбора – халфът на Берое Карлос Алгара.

- Реклама -

„Резултатите от контролите не ги коментирам. За мен е важно да има натрупани игрови минути и да се даде шанс на всички футболисти, за да бъдат в ритъм. Беше важно да няма контузии и да се покаже старание, въпреки умората. Тежки и тромави бяхме, но важното беше да няма контузии“, заяви Херо.

„Знаете къде се намира Око-Флекс в момента. Излишно е да коментирам неговото отсъствие. Можеше да стане по много по-нормален и по-толерантен начин. Така са преценили и избрали, не искам да влизам в подробности“, коментира 66-годишния специалист.

„Известни са входящите и изходящите трансфери към този момент. Игор Педро е футболист, който игра първото полувреме. Постара се, но не е в най-доброто си физическо състояние. Уверен съм в неговите качества и че ще ги покаже. Браян не влезе, тъй като е изостанал в подготовката си. Чакаме още един футболист. Това е Карлос Алгара. Футболист на Гьозтепе също ще ни бъде преотстъпен, той е от Кот д’Ивоар. Търсим още варианти на крайните нападатели, защото излизането на Око-Флекс ни създава дефицит. Нуждаем се и от вътрешен полузащитник, очакваме да има и други изходящи трансфери“, допълни Димитров.

„Доста хора не играха в днешния мач поради различни причини. Някои имат вирус, а други имат мускулни травми. Това са хората, с които разполагаме към този момент. Имам притеснения, защото във всеки момент може да тръгне някой от тях и да ни остави, без да имаме готов заместник, но това е част от футбола. Моята концентрация е да намеря бъдещи играчи. Няма какво да коментирам другите, те не са част от нашия отбор вече“, завърши Димитър Димитров.