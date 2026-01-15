НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Херо обяви нов в Ботев (Пловдив)

          Раздялата с Око-Флекс можеше да стане по по-толерантен начин, заяви Димитър Димитров

          15 януари 2026 | 22:14 30
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Треньорът на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров-Херо даде изявление след победата с 2:0 над Марица в контрола. Той направи кратък коментар за начина, по който Армстронг Око-Флекс премина в Левски, но обяви ново попълнение на отбора – халфът на Берое Карлос Алгара.

          - Реклама -

          „Резултатите от контролите не ги коментирам. За мен е важно да има натрупани игрови минути и да се даде шанс на всички футболисти, за да бъдат в ритъм. Беше важно да няма контузии и да се покаже старание, въпреки умората. Тежки и тромави бяхме, но важното беше да няма контузии“, заяви Херо.

          „Знаете къде се намира Око-Флекс в момента. Излишно е да коментирам неговото отсъствие. Можеше да стане по много по-нормален и по-толерантен начин. Така са преценили и избрали, не искам да влизам в подробности“, коментира 66-годишния специалист.

          „Известни са входящите и изходящите трансфери към този момент. Игор Педро е футболист, който игра първото полувреме. Постара се, но не е в най-доброто си физическо състояние. Уверен съм в неговите качества и че ще ги покаже. Браян не влезе, тъй като е изостанал в подготовката си. Чакаме още един футболист. Това е Карлос Алгара. Футболист на Гьозтепе също ще ни бъде преотстъпен, той е от Кот д’Ивоар. Търсим още варианти на крайните нападатели, защото излизането на Око-Флекс ни създава дефицит. Нуждаем се и от вътрешен полузащитник, очакваме да има и други изходящи трансфери“, допълни Димитров.

          „Доста хора не играха в днешния мач поради различни причини. Някои имат вирус, а други имат мускулни травми. Това са хората, с които разполагаме към този момент. Имам притеснения, защото във всеки момент може да тръгне някой от тях и да ни остави, без да имаме готов заместник, но това е част от футбола. Моята концентрация е да намеря бъдещи играчи. Няма какво да коментирам другите, те не са част от нашия отбор вече“, завърши Димитър Димитров.

          Треньорът на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров-Херо даде изявление след победата с 2:0 над Марица в контрола. Той направи кратък коментар за начина, по който Армстронг Око-Флекс премина в Левски, но обяви ново попълнение на отбора – халфът на Берое Карлос Алгара.

          - Реклама -

          „Резултатите от контролите не ги коментирам. За мен е важно да има натрупани игрови минути и да се даде шанс на всички футболисти, за да бъдат в ритъм. Беше важно да няма контузии и да се покаже старание, въпреки умората. Тежки и тромави бяхме, но важното беше да няма контузии“, заяви Херо.

          „Знаете къде се намира Око-Флекс в момента. Излишно е да коментирам неговото отсъствие. Можеше да стане по много по-нормален и по-толерантен начин. Така са преценили и избрали, не искам да влизам в подробности“, коментира 66-годишния специалист.

          „Известни са входящите и изходящите трансфери към този момент. Игор Педро е футболист, който игра първото полувреме. Постара се, но не е в най-доброто си физическо състояние. Уверен съм в неговите качества и че ще ги покаже. Браян не влезе, тъй като е изостанал в подготовката си. Чакаме още един футболист. Това е Карлос Алгара. Футболист на Гьозтепе също ще ни бъде преотстъпен, той е от Кот д’Ивоар. Търсим още варианти на крайните нападатели, защото излизането на Око-Флекс ни създава дефицит. Нуждаем се и от вътрешен полузащитник, очакваме да има и други изходящи трансфери“, допълни Димитров.

          „Доста хора не играха в днешния мач поради различни причини. Някои имат вирус, а други имат мускулни травми. Това са хората, с които разполагаме към този момент. Имам притеснения, защото във всеки момент може да тръгне някой от тях и да ни остави, без да имаме готов заместник, но това е част от футбола. Моята концентрация е да намеря бъдещи играчи. Няма какво да коментирам другите, те не са част от нашия отбор вече“, завърши Димитър Димитров.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Сагата не спира: Ботев (Пд) оспори решението на БФС за Око-Флекс

          Станимир Бакалов -
          Ръководството на Ботев (Пловдив) съобщи, че е входирало две официални писма, насочени към Спортно-техническата комисия (СТК) на Българския футболен съюз (БФС) и Изпълнителния комитет...
          Спорт

          БФС с официална позиция по големия скандал с Око-Флекс

          Станимир Бакалов -
          Фланговият футболист Армстронг Око-Флекс няма действащ договор с Ботев (Пловдив). Това твърди Спортно-техническата комисия към БФС в официално съобщение.  Около 23-годишния ирландец от нигерийски произход...
          Футбол

          Илиян Филипов: Левски да не си прецакват сами сезона, информирахме ФИФА за казуса

          Николай Минчев -
          "Левски да не си прецакват сами сезона. Ако ФИФА излезе със становище, че неправомерно е прекратен договорът, а Око-Флекс е бил в групата за...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions