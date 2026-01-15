И ЛАСК Линц победи ЦСКА 1948 с 2:1

ЦСКА 1948 инкасира трета поредна загуба в по време на зимния лагер. В предходните дни „червените“ вече отстъпиха с по 1:2 от Гьозтепе и Рапид Букурещ, а същото се случи и в четвъртък, но от австрийския ЛАСК.

Головете за победителите отбелязаха Максимилиан Ентруп в 36-ата и Лукас Качавенда в 39-ата минута, а гол за родния тим върна Браян Собреро в 81-вата минута.

Впечатление на репортерите направи, че срещата беше изгледана от финансовия благодетел на клуба – Цветомир Найденов. В Турция по същия въпрос изглежда е и Кирил Домусчиев, който в сряда изгледа ремито на своя Лудогорец.

Следващата контрола на ЦСКА 1948 е след четири дни срещу Ягелония.