      четвъртък, 15.01.26
          - Реклама -
          И ЛАСК Линц победи ЦСКА 1948 с 2:1

          Следващата контрола на "червените" е след четири дни срещу полския Ягелония

          15 януари 2026 | 15:20
          Снимка: topsport.bg
          Сподели
          ЦСКА 1948 инкасира трета поредна загуба в по време на зимния лагер. В предходните дни „червените“ вече отстъпиха с по 1:2 от Гьозтепе и Рапид Букурещ, а същото се случи и в четвъртък, но от австрийския ЛАСК.

          Головете за победителите отбелязаха Максимилиан Ентруп в 36-ата и Лукас Качавенда в 39-ата минута, а гол за родния тим върна Браян Собреро в 81-вата минута.

          Впечатление на репортерите направи, че срещата беше изгледана от финансовия благодетел на клуба – Цветомир Найденов. В Турция по същия въпрос изглежда е и Кирил Домусчиев, който в сряда изгледа ремито на своя Лудогорец. 

          Следващата контрола на ЦСКА 1948 е след четири дни срещу Ягелония.

