Интер  победи Лече с 1:0

Интер не сбърка срещу Лече, макар че победата с 1:0 бе постигната изключително трудно в отложен мач от 16 кръг на италианската Серия А. В герой за „нерадзурите“ се превърна младокът Франческо Пио Еспозито, който е продукт на академията на клуба, а през този сезон печели все повече симпатии с представянията си.

Анж-Йоан Бони създаде много неволи на „джалоросите“ през първата част, когато първо накара Владимиро Фалконе да показва уменията си при удар в лявата част на вратата, а после спечели и дузпа… поне временно. В 24-ата минута бе отсъден наказателен удар за „нерадзурите“ за фал срещу Бони на Данило Вейга. Съдията Фабио Мареска бе привикан на ВАР, където промени решението си, виждайки, че футболистът на Лече първо играе с топката при своя шпагат срещу Бони.

До края на първата част и в началото на втората натискът на Интер се усили. Фалконе спаси и тежък шут на Николо Барела, обещаващ да се превърне в попадение.

В 73-ата минута трибуните на „Джузепе Меаца“ притихнаха, когато Антонино Гало обстрелва вратата на Ян Зомер от близко разстояние. Ян Зомер показа добър рефлекс и спаси.„

Смените на Кристиан Киву се оказаха ключът към победата. Многоходова акция на „Змията“ резултира в гол в 78-ата минута. Първо Лаутаро Мартинес тества Фалконе с удар, нанасен след хубава атака, а секунда по-късно и веднага след спасяването на вратаря, топката попадна в Пио Еспозито. Младокът вкара в мрежата на ветерана, за да направи 1:0. Пио изрази радостта си чрез вече запазената си марка – показване на мускули през трибуните на „Меаца“.

С победата Интер събра 46 точки и е на шест пункта от преследвачите Милан и Наполи. „Росонерите“ имат един двубой пасив, а шампионът от Неапол направи нулево равенство по-рано през деня срещу Парма.