Иран отрече за смъртната присъда на протестиращ

Иранският гражданин Ерфан Солтани, който беше арестуван по време на протестите в страната, не е осъден на смърт и не е обвинен в престъпления, които да водят до такава присъда, съобщиха източници от иранската съдебна система.

Солтани, който в момента е в затвора в Карадж, близо до Техеран, беше арестуван и обвинен в пропаганда срещу ислямската система в Иран и действия срещу националната сигурност. Въпреки предупрежденията от неправителствени организации и САЩ за възможността той да бъде екзекутиран, съдебната власт потвърди, че той няма да бъде осъден на смърт.

„Ако бъде признат за виновен, наказанието му ще бъде лишаване от свобода, тъй като смъртното наказание не се прилага за такива обвинения“, заяви съдебната власт.

Това потвърждение идва след публични изказвания от различни международни организации, които предупредиха за възможността Солтани да бъде екзекутиран заради участието му в протестите срещу иранската власт.