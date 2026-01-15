НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПравосъдие

          Иран отрече за смъртната присъда на протестиращ

          15 януари 2026 | 10:29 80
          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Иранският гражданин Ерфан Солтани, който беше арестуван по време на протестите в страната, не е осъден на смърт и не е обвинен в престъпления, които да водят до такава присъда, съобщиха източници от иранската съдебна система.

          - Реклама -

          Солтани, който в момента е в затвора в Карадж, близо до Техеран, беше арестуван и обвинен в пропаганда срещу ислямската система в Иран и действия срещу националната сигурност. Въпреки предупрежденията от неправителствени организации и САЩ за възможността той да бъде екзекутиран, съдебната власт потвърди, че той няма да бъде осъден на смърт.

          Иран ще екзекутира 26-годишен заради протестите Иран ще екзекутира 26-годишен заради протестите

          „Ако бъде признат за виновен, наказанието му ще бъде лишаване от свобода, тъй като смъртното наказание не се прилага за такива обвинения“, заяви съдебната власт.

          Това потвърждение идва след публични изказвания от различни международни организации, които предупредиха за възможността Солтани да бъде екзекутиран заради участието му в протестите срещу иранската власт.

          Иранският гражданин Ерфан Солтани, който беше арестуван по време на протестите в страната, не е осъден на смърт и не е обвинен в престъпления, които да водят до такава присъда, съобщиха източници от иранската съдебна система.

          - Реклама -

          Солтани, който в момента е в затвора в Карадж, близо до Техеран, беше арестуван и обвинен в пропаганда срещу ислямската система в Иран и действия срещу националната сигурност. Въпреки предупрежденията от неправителствени организации и САЩ за възможността той да бъде екзекутиран, съдебната власт потвърди, че той няма да бъде осъден на смърт.

          Иран ще екзекутира 26-годишен заради протестите Иран ще екзекутира 26-годишен заради протестите

          „Ако бъде признат за виновен, наказанието му ще бъде лишаване от свобода, тъй като смъртното наказание не се прилага за такива обвинения“, заяви съдебната власт.

          Това потвърждение идва след публични изказвания от различни международни организации, които предупредиха за възможността Солтани да бъде екзекутиран заради участието му в протестите срещу иранската власт.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          ИЗВЪНРЕДНО: Пожар в столичен квартал, има тежко ранени

          Никола Павлов -
          Пожар е избухнал в къща в столичния квартал „Левски“ тази сутрин. Инцидентът е станал около 09:20 ч., когато е подаден сигнал за пламъци в...
          Война

          Руски дрон едва не удари паметника на Бандера в Лвов

          Иван Христов -
          На сутринта на 15 януари руски дрон удари детска площадка в центъра на Лвов, близо до паметник на украинския политически деец Степан Бандера, съобщава...
          Война

          Британското разузнаване: Русия е загубила 415 хиляди убити и ранени в Украйна през 2025 година

          Иван Христов -
          През 2025 г. Русия е загубила приблизително 415 000 убити и ранени войници в Украйна. Такива изчисаления правят от Министерството на отбраната на Великобритания,...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions