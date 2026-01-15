НА ЖИВО
          Иран възстанови вътрешните полети след часове на затворено въздушно пространство

          15 януари 2026 | 14:57
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Иран временно затвори въздушното си пространство за повечето полети, като бяха допускани само международни пътнически самолети с изрично разрешение от властите в Техеран. Мярката идва след заплахите на Съединените щати, че могат да използват военна сила срещу Иран заради насилието над участници в антиправителствените протести.

          Затварянето на въздушното пространство беше обявено часове след като Вашингтон съобщи, че изтегля част от персонала си от няколко военни бази в Близкия изток. При евентуална военна ескалация американските военнослужещи в региона биха били потенциална цел за Техеран.

          В четвъртък сутринта CNN информира, че вътрешните полети в Иран постепенно се възобновяват, няколко часа след пълното затваряне на въздушното пространство, с изключение на полети с предварително разрешение.

          Данни от системи за отворено проследяване на полети показват, че няколко търговски самолета вече са изпълнили полети към летища в Техеран в четвъртък сутринта местно време.

          С изтичането на заповедта за затваряне на иранското въздушно пространство някои полети сега се насочват към Техеран“, съобщи сайтът за проследяване на полети Flightradar24 в платформата X.

          Междувременно Федерална авиационна администрация на САЩ обяви, че въздушното пространство на Иран е било временно затворено за всички полети, с изключение на международни граждански самолети, които пристигат или напускат страната с предварително разрешение от Иранската администрация за гражданска авиация.

