НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Иранският външен министър заяви, че няма да има екзекуции днес и утре

          15 януари 2026 | 03:04 20
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че „днес и утре няма да има екзекуции“, въпреки по-ранните обещания от Техеран за ускоряване на съдебните процеси срещу протестиращите.

          - Реклама -

          В интервю за американската телевизия Фокс Нюз Арагчи настоя, че 10-дневните мирни демонстрации срещу икономическите трудности в Иран са били последвани от три дни насилие, организирано от Израел, и че спокойствието е било възстановено.

          „Мога да ви кажа, че съм сигурен, че няма планове за обесване“, каза Арагчи.

          Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че „днес и утре няма да има екзекуции“, въпреки по-ранните обещания от Техеран за ускоряване на съдебните процеси срещу протестиращите.

          - Реклама -

          В интервю за американската телевизия Фокс Нюз Арагчи настоя, че 10-дневните мирни демонстрации срещу икономическите трудности в Иран са били последвани от три дни насилие, организирано от Израел, и че спокойствието е било възстановено.

          „Мога да ви кажа, че съм сигурен, че няма планове за обесване“, каза Арагчи.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Lufthansa заобикаля въздушното пространство на Иран и Ирак след заплахи от САЩ

          Красимир Попов -
          Германската авиокомпания Lufthansa обяви, че полетите ѝ ще заобикалят въздушното пространство на Иран и Ирак „до ново нареждане“ след заплахите на САЩ срещу Иран. Групата,...
          Общество

          Екзекуцията на ирански мъж, арестуван по време на протести, е отложена

          Красимир Попов -
          Екзекуцията на ирански мъж, арестуван по време на вълна от протести, за която неправителствени организации и Вашингтон предупредиха, че може да се състои на...
          Политика

          Още войски на НАТО се насочват към Гренландия след среща в Белия дом

          Красимир Попов -
          Още войски на НАТО се насочват към Гренландия, заяви заместник-премиерът на арктическия остров Муте Егеде след среща в Белия дом между лидерите на САЩ,...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions