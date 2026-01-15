Иранският външен министър заяви, че няма да има екзекуции днес и утре

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че „днес и утре няма да има екзекуции“, въпреки по-ранните обещания от Техеран за ускоряване на съдебните процеси срещу протестиращите.

В интервю за американската телевизия Фокс Нюз Арагчи настоя, че 10-дневните мирни демонстрации срещу икономическите трудности в Иран са били последвани от три дни насилие, организирано от Израел, и че спокойствието е било възстановено.