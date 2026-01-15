НА ЖИВО
          НачалоБългария

          Ива Митева пред Евроком: ИТН постъпиха глупаво със Закона за НСО, охраната на Пеевски е законна заради поправка от 2020 г.

          15 януари 2026 | 12:25 4210
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Бившият председател на Народното събрание и експерт по конституционно право Ива Митева направи остър коментар относно последните парламентарни сътресения, свързани с промените в Закона за Националната служба за охрана (НСО). В разговор с главния редактор на Евроком Катя Илиева, Митева определи поведението на парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН) като нелогично. Тя обясни юридическия казус, позволяващ на депутата Делян Пеевски да ползва държавна охрана от МВР.

          По думите на Митева, в публичното пространство е останало неразбрано какво точно се е случило между двете гласувания в пленарната зала. Тя уточни, че законът първоначално е бил приет на първо гласуване с подкрепата на ИТН. След процедурни спорове и поискана почивка обаче, при прегласуването депутатите от партията са променили вота си от „за“ на „въздържал се“, с което фактически са отхвърлили законопроекта.

          ИТН се врътнаха и Законът за НСО не мина в зала при прегласуването ИТН се врътнаха и Законът за НСО не мина в зала при прегласуването

          За мен това решение беше глупаво, защото те можеха на прегласуването отново да гласуват ‘за’ и когато се направи процедура за преминаване към второ гласуване, вече тогава да се въздържат“, коментира Митева. Тя подчерта, че в проекта има текстове за коригиране, но е трябвало да се даде шанс на законодателната инициатива.

          Митева припомни, че в 46-ото Народно събрание именно тя и групата на ИТН са били вносители на мащабни промени за стесняване на обхвата на охраняваните лица. „Тогава, знаете, законопроектът, след скандали големи, беше приет на първо гласуване и аз бях заплашена с убийство непосредствено след гласуването“, разкри бившият председател на парламента.

          Един от ключовите акценти в анализа на Ива Митева бе въпросът за охраната на Делян Пеевски. Тя разясни, че в момента той се охранява от дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ към МВР, а не от НСО. Това е станало възможно благодарение на законодателна промяна от 2020 г., направена първоначално заради тогавашния главен прокурор Иван Гешев.

          Слави Трифонов: ИТН няма да подкрепя недомислени закони за НСО Слави Трифонов: ИТН няма да подкрепя недомислени закони за НСО

          Тогава промяната 2020 година се направи заради Иван Гешев. Спомнете си, че той имаше конфликт с президента и не искаше да бъде охраняван от НСО, тъй като тя е под шапката на президента“, обясни Митева. Тя допълни, че тогава в Закона за МВР е добавена категорията „и други лица“, което позволява на застрашени фигури да поискат защита от вътрешното министерство, вместо от НСО. „Ето това явно е направено за Делян Пеевски и МВР го охранява абсолютно законно“, категорична бе юристката.  Същевременно Ива Митева отбеляза, че тази дублираща функция е трябвало да бъде премахната, но тя липсва в сегашния законопроект на Иво Мирчев.

          Митева изрази и притеснение относно предложените промени в преходните и заключителните разпоредби на Закона за МВР, които касаят ръководителите на службите за сигурност. Според нея, текстовете предвиждат в едномесечен срок да се открие процедура за избор на нови шефове на Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) и разузнаването, като се прекратяват правомощията на настоящите. Тя предупреди, че това крие риск начело на тези структури да бъдат поставени временно изпълняващи длъжността лица за неопределен период.

          - Реклама -

          Последвайте Евроком в Google News

