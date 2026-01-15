НА ЖИВО
          - Реклама -
          ИЗНЕНАДА: Вижте на кого Радев ще връчи третия мандат утре

          15 януари 2026 | 11:08 42030
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          На 16 януари, петък, от 10.00 часа в изпълнение на Конституцията президентът Румен Радев ще възложи на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ да посочи кандидат за министър-председател. Това съобщиха от „Дондуков“ 2.

          Вчера от АПС заявиха, че настоящият парламент няма легитимност да осъществява дълбоки реформи.

          В понеделник държавният глава връчи първия мандат на Росен Желязков от ГЕРБ. Премиерът в оставка го върна веднага. Вчера на „Дондуков“ 2 бяха представителите на ПП-ДБ. Техният кандидат Надежда Йорданова определи връчването като „формално“ и също веднага върна празна папка на президента.

          Според Конституцията, след оставката на кабинета, президентът трябва да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство. Съгласно основния закон, след консултации, президентът възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. Ако в седемдневен срок кандидатът не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за премиер. Ако и в този случай не бъде предложен състав на правителство, отново в едноседмичен срок, президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за премиер.

          Ако не се постигне съгласие за правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок. 

          - Реклама -

