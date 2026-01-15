ИЗНЕНАДВАЩ ВОТ: Промените в Изборния кодекс не минаха в комисията

На извънредно заседание на Комисията по конституционни и правни въпроси в Народното събрание беше отхвърлена идеята за 100% машинно гласуване.

В подкрепа на машинния вот гласуваха депутатите от ПП-ДБ, АПС, „Величие“ и МЕЧ или общо 6 гласа, срещу бяха 7 депутати от БСП, ИТН и ДПС. Още 7, сред които депутатите от ГЕРБ и „Възраждане“, се въздържаха.

Заседанието продължи повече от два часа, като на него бяха обсъждани промените в Изборния кодекс. От ПП-ДБ настояват за 100% машинен вот без хартиени бюлетини, но партиите в управляващата коалиция се обявиха за машинен вот със сканиращи устройства. Според Венецианската комисия промени в Изборния кодекс не са приемливи два месеца преди изборите.