ИЗВЪНРЕДНО: Пожар в столичен квартал, има тежко ранени

Пожар е избухнал в къща в столичния квартал „Левски“ тази сутрин. Инцидентът е станал около 09:20 ч., когато е подаден сигнал за пламъци в жилищната сграда.

По информация на bTV, двама души са тежко пострадали вследствие на огнената стихия. На мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарната и линейки, които се грижат за пострадалите и работят по гасенето на огъня.

Очаквайте подробности!