НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          ИЗВЪНРЕДНО: Пожар в столичен квартал, има тежко ранени

          15 януари 2026 | 10:35 4310
          Снимка: Община Троян
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Пожар е избухнал в къща в столичния квартал „Левски“ тази сутрин. Инцидентът е станал около 09:20 ч., когато е подаден сигнал за пламъци в жилищната сграда.

          - Реклама -

          По информация на bTV, двама души са тежко пострадали вследствие на огнената стихия. На мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарната и линейки, които се грижат за пострадалите и работят по гасенето на огъня.

          Очаквайте подробности!

          Пожар в асансьор наложи евакуацията на 20 души в столичния квартал „Сухата река“ Пожар в асансьор наложи евакуацията на 20 души в столичния квартал „Сухата река“

          Пожар е избухнал в къща в столичния квартал „Левски“ тази сутрин. Инцидентът е станал около 09:20 ч., когато е подаден сигнал за пламъци в жилищната сграда.

          - Реклама -

          По информация на bTV, двама души са тежко пострадали вследствие на огнената стихия. На мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарната и линейки, които се грижат за пострадалите и работят по гасенето на огъня.

          Очаквайте подробности!

          Пожар в асансьор наложи евакуацията на 20 души в столичния квартал „Сухата река“ Пожар в асансьор наложи евакуацията на 20 души в столичния квартал „Сухата река“
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ИЗНЕНАДА: Вижте на кого Радев ще връчи третия мандат утре

          Никола Павлов -
          На 16 януари, петък, от 10.00 часа в изпълнение на Конституцията президентът Румен Радев ще възложи на парламентарната група на „Алианс за права и...
          България

          Страхил Ангелов пред Евроком: ЕС се превръща в най-голямата заплаха за Европа

          Екип Евроком -
          На 1 февруари се предвижда да започне сериозно обсъждане на процедурите за излизане на България от Европейския съюз. Това заяви в телефонен разговор с...
          Политика

          Божанов: Машините не могат да бъдат манипулирани

          Никола Павлов -
          Божидар Божанов, депутат от партията „Продължаваме Промяната“ (ПП), заяви от кулоарите на парламента, че машините за гласуване не могат да бъдат манипулирани. Той подчерта,...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions