Кая Калас: Ситуацията по света дава добър повод да започнете да пиете

Според върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас, настоящата глобална ситуация го прави „подходящ момент“ да започнете да пиете.

Както пише Politico, политикът е изразила това мнение по време на среща с лидери на политически групи в Европейския парламент. Според двама присъстващи, Калас е признала, че не е голям фен на алкохола, но сега може би е подходящ момент да започне да пие, предвид глобалните събития.

„Тя говори приблизително по същото време, когато външните министри на Гренландия и Дания се срещнаха с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Венс и държавния секретар Марко Рубио относно заплахите на Доналд Тръмп да анексира арктическия остров“, предоставят контекст авторите на публикацията.

Отбелязва се, че коментарите на Калас са дошли, след като висши евродепутати започнали да си пожелават щастлива нова година.