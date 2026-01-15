Киселова: БСП няма да подкрепи мерки, които ограничават правото на глас

БСП няма да поддържа предложения, които могат да се тълкуват като ограничаване на избирателното право. Това заяви в студиото на „Здравей, България“ депутатът от „БСП – Обединена левица“ и бивш председател на Народното събрание Наталия Киселова, коментирайки твърденията, че партията обмисля въвеждане на предварителна активна регистрация за граждани, които не са гласували на предишни избори.

„Към момента не е коректно да поддържаме такова предложение, защото при кратки срокове между приемането и прилагането му това изглежда като възпрепятстване на избирателното право“, подчерта Киселова. - Реклама -

По думите ѝ, когато изборите „чукат на вратата“, подобни идеи създават излишна суматоха и недоверие, вместо да стимулират участието. Според нея е необходимо поне една година между приемането на подобна промяна и реалното ѝ прилагане.

Киселова обясни, че в началото на 51-вото Народно събрание всички партии, преминали 4-процентната бариера, са внесли свои предложения за промени в Изборния кодекс.

„Нашият анализ сочеше, че трябва да има усилия за изчистване на избирателните списъци и за повишаване на избирателната активност“, каза тя.

В този контекст се е появила и идеята за т.нар. активна гражданска регистрация, но като дългосрочна мярка, изискваща време и широк обществен дебат.

„Когато няма достатъчно време между приемането на една промяна и нейното прилагане, това изглежда като ограничение, а не като мярка за стимулиране на гласуването“, добави Киселова и уточни, че БСП ще оттегли този текст при обсъждането му в парламентарната комисия.

Бившият председател на парламента коментира и спора около начина на гласуване, като припомни, че именно БСП е сред партиите, подкрепили въвеждането на машинния вот.

„Тогава преценихме, че това е начин да се подобри изборният процес“, посочи тя.

Киселова подчерта, че машините могат да броят, но е ключово да има гаранции за пълно съответствие между разписките и отчетения резултат. Тя отбеляза, че Централната избирателна комисия не е извършвала одит на значителна част от секционните комисии, което е породило съмнения и е накарало част от избирателите да предпочитат хартиения вот.

„Доказаните манипулации са при хартиения вот, но в последните спорове, включително около изборите за кмет на голяма столична община, проблемите се появиха при машинното гласуване“, заяви Киселова.

Според нея прибързани промени „в 12 без една минута“ могат да доведат до още по-голям хаос. Тя даде личен пример от работата си в секционна комисия в чужбина през 2023 г., когато машината е разпечатала бюлетина, от която не е било възможно да се разбере вотът на избирателя.

Киселова акцентира и върху ролята на членовете на секционните комисии. По думите ѝ, независимо дали се гласува на хартия или на машина, качеството и обучението на комисиите са решаващи. Сред предложенията на БСП са сериозно обучение и ограничаване на участието на хора, за които е доказано, че са допускали нарушения.

„Една от причините да имаме политическа криза е недоверието в парламента“, посочи тя и добави, че всяка промяна в изборните правила трябва да повишава доверието, а не да го подкопава.

В заключение Киселова заяви, че официалната позиция на БСП ще бъде представена в Комисията по конституционни и правни въпроси, но подчерла личното си убеждение, че страната не е готова за нови технологични експерименти в изборния процес, включително въвеждането на сканиращи устройства, без сериозна координация с ЦИК и политически консенсус.