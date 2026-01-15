Костадинов: Логично е Радев да даде третия мандат на Доган, но е сериозна грешка

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че е напълно логично, че президентът Румен Радев ще даде третия мандат на АПС с почетен председател Ахмед Доган. Според него, решението не е изненадващо, тъй като предвид ситуацията в българската политика, това е единственото възможно решение за Радев.
- Реклама -
Костадинов посочва, че е бил напълно ясно, че Радев няма да даде мандата на ПП-ДБ, след като вече им е бил предоставен. Той обяснява, че също не може да се предостави на БСП и ИТН, тъй като са част от сегашното управление, както и на ДПС, за да не се компрометира още повече ситуацията. Той също отбелязва, че „Възраждане“ никога не е било политически опонент на Радев и не може да очаква третия мандат.
Костадинов смята, че този ход на президента е сериозна политическа грешка, като според него, с това Радев е свалил маската си и е показал своите реални намерения.
Относно последващите стъпки, лидерът на „Възраждане“ настоява, че АПС трябва незабавно да върне мандата, ако го получи. Според него, България няма време за губене, след като правителството е подало оставка повече от месец и половина.
Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че е напълно логично, че президентът Румен Радев ще даде третия мандат на АПС с почетен председател Ахмед Доган. Според него, решението не е изненадващо, тъй като предвид ситуацията в българската политика, това е единственото възможно решение за Радев.
- Реклама -
Костадинов посочва, че е бил напълно ясно, че Радев няма да даде мандата на ПП-ДБ, след като вече им е бил предоставен. Той обяснява, че също не може да се предостави на БСП и ИТН, тъй като са част от сегашното управление, както и на ДПС, за да не се компрометира още повече ситуацията. Той също отбелязва, че „Възраждане“ никога не е било политически опонент на Радев и не може да очаква третия мандат.
Костадинов смята, че този ход на президента е сериозна политическа грешка, като според него, с това Радев е свалил маската си и е показал своите реални намерения.
Относно последващите стъпки, лидерът на „Възраждане“ настоява, че АПС трябва незабавно да върне мандата, ако го получи. Според него, България няма време за губене, след като правителството е подало оставка повече от месец и половина.