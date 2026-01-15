НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Костадинов: Логично е Радев да даде третия мандат на Доган, но е сериозна грешка

          15 януари 2026 | 13:02 1370
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че е напълно логично, че президентът Румен Радев ще даде третия мандат на АПС с почетен председател Ахмед Доган. Според него, решението не е изненадващо, тъй като предвид ситуацията в българската политика, това е единственото възможно решение за Радев.

          - Реклама -

          Костадинов посочва, че е бил напълно ясно, че Радев няма да даде мандата на ПП-ДБ, след като вече им е бил предоставен. Той обяснява, че също не може да се предостави на БСП и ИТН, тъй като са част от сегашното управление, както и на ДПС, за да не се компрометира още повече ситуацията. Той също отбелязва, че „Възраждане“ никога не е било политически опонент на Радев и не може да очаква третия мандат.

          Радостин Василев: Връчването на третия мандат на АПС е негативен знак от президента Радостин Василев: Връчването на третия мандат на АПС е негативен знак от президента

          Костадинов смята, че този ход на президента е сериозна политическа грешка, като според него, с това Радев е свалил маската си и е показал своите реални намерения.

          „Това е добра новина за нас, българите, защото планираната подмяна ще катастрофира още преди да е започнала“, заяви той.

          Относно последващите стъпки, лидерът на „Възраждане“ настоява, че АПС трябва незабавно да върне мандата, ако го получи. Според него, България няма време за губене, след като правителството е подало оставка повече от месец и половина.

          „Крайно време е да се освободи властта, да се назначи служебно правителство и да отидем на избори по най-бързия начин“, завършва Костадинов.

          Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че е напълно логично, че президентът Румен Радев ще даде третия мандат на АПС с почетен председател Ахмед Доган. Според него, решението не е изненадващо, тъй като предвид ситуацията в българската политика, това е единственото възможно решение за Радев.

          - Реклама -

          Костадинов посочва, че е бил напълно ясно, че Радев няма да даде мандата на ПП-ДБ, след като вече им е бил предоставен. Той обяснява, че също не може да се предостави на БСП и ИТН, тъй като са част от сегашното управление, както и на ДПС, за да не се компрометира още повече ситуацията. Той също отбелязва, че „Възраждане“ никога не е било политически опонент на Радев и не може да очаква третия мандат.

          Радостин Василев: Връчването на третия мандат на АПС е негативен знак от президента Радостин Василев: Връчването на третия мандат на АПС е негативен знак от президента

          Костадинов смята, че този ход на президента е сериозна политическа грешка, като според него, с това Радев е свалил маската си и е показал своите реални намерения.

          „Това е добра новина за нас, българите, защото планираната подмяна ще катастрофира още преди да е започнала“, заяви той.

          Относно последващите стъпки, лидерът на „Възраждане“ настоява, че АПС трябва незабавно да върне мандата, ако го получи. Според него, България няма време за губене, след като правителството е подало оставка повече от месец и половина.

          „Крайно време е да се освободи властта, да се назначи служебно правителство и да отидем на избори по най-бързия начин“, завършва Костадинов.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Нинова към Слави и ИТН: Падението ви е умоповрачително

          Екип Евроком -
          Лидерът на партия „Непокорна България“ и бивш председател на БСП Корнелия Нинова отправи остри критики към Слави Трифонов и „Има такъв народ“ (ИТН) чрез...
          Общество

          След домова кражба в София: Задържаха известните престъпници ‘Бръмбара’ и ‘Ширката’

          Пламена Ганева -
          Двама известни представители на криминалния контингент – с прякори „Бръмбара“ и „Ширката“ – бяха задържани в София непосредствено след извършване на домова кражба. Специализираната...
          Политика

          Втори опит: Правната комисия в парламента обсъжда промените в Изборния кодекс

          Никола Павлов -
          След неочакваното отлагане на вчерашното заседание, депутатите отново ще се съберат днес, за да обсъдят промените в Изборния кодекс. Вчерашната сесия бе отменена поради...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions