Костадинов: Логично е Радев да даде третия мандат на Доган, но е сериозна грешка

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че е напълно логично, че президентът Румен Радев ще даде третия мандат на АПС с почетен председател Ахмед Доган. Според него, решението не е изненадващо, тъй като предвид ситуацията в българската политика, това е единственото възможно решение за Радев.

- Реклама -

Костадинов посочва, че е бил напълно ясно, че Радев няма да даде мандата на ПП-ДБ, след като вече им е бил предоставен. Той обяснява, че също не може да се предостави на БСП и ИТН, тъй като са част от сегашното управление, както и на ДПС, за да не се компрометира още повече ситуацията. Той също отбелязва, че „Възраждане“ никога не е било политически опонент на Радев и не може да очаква третия мандат.

Костадинов смята, че този ход на президента е сериозна политическа грешка, като според него, с това Радев е свалил маската си и е показал своите реални намерения.

„Това е добра новина за нас, българите, защото планираната подмяна ще катастрофира още преди да е започнала“, заяви той.

Относно последващите стъпки, лидерът на „Възраждане“ настоява, че АПС трябва незабавно да върне мандата, ако го получи. Според него, България няма време за губене, след като правителството е подало оставка повече от месец и половина.