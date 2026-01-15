Костадинов: Радев свали маската и разкри зависимостите във властта

Президентът направи ход, който разкри всички зависимости.“ С тези думи лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира решението на Румен Радев да връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство на АПС, свързвана с Ахмед Доган.

Според Костадинов този избор не е изненадващ, а напълно логичен в рамките на политическата конфигурация. По думите му Радев не е могъл да даде мандата на ПП–ДБ, защото вече го е направил веднъж и с тях подготвя бъдеща коалиция след изборите. Не е можел да го даде и на БСП и ИТН, тъй като те са част от сегашното управление. Същото важи и за ДПС, които според него също са част от властта и подобен ход би компрометирал президента.

„Не може да го даде на ‘Възраждане’, защото ние сме единственият му идеологически противник“, подчертава Костадинов и допълва, че формации като МЕЧ и „Величие“ дори не заслужават коментар.

Лидерът на „Възраждане“ заявява, че партията му многократно е предупреждавала, че Радев никога няма да връчи третия мандат на тях. Според него с настоящото си решение държавният глава е направил сериозна политическа грешка и „е свалил маската още преди да е започнало представлението“.

„Това обаче е добра новина за нас, българите. Планираната подмяна ще започне да буксува още преди да е започнала“, пише Костадинов, като внушава, че истинските договорки зад кулисите вече са станали видими за обществото.

Той настоява АПС да върне мандата незабавно, още на следващия ден след получаването му. Според него България няма време за губене, тъй като правителството е подало оставка преди месец и половина, а президентът вече е дал достатъчно време „да си довършат далаверите“.

„Крайно време е да освобождават властта. Да се назначи служебно правителство и да отиваме на избори по най-бързия начин“, категоричен е лидерът на „Възраждане“.

Изявлението му допълнително нажежава политическата обстановка и подчертава дълбокото противопоставяне между президентската институция и партията му, като поставя под въпрос прозрачността и мотивите зад разпределението на мандатите.