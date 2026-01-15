Костадинов: Радев свали маската и разкри зависимостите във властта

Президентът направи ход, който разкри всички зависимости.“ С тези думи лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира решението на Румен Радев да връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство на АПС, свързвана с Ахмед Доган.
Според Костадинов този избор не е изненадващ, а напълно логичен в рамките на политическата конфигурация. По думите му Радев не е могъл да даде мандата на ПП–ДБ, защото вече го е направил веднъж и с тях подготвя бъдеща коалиция след изборите. Не е можел да го даде и на БСП и ИТН, тъй като те са част от сегашното управление. Същото важи и за ДПС, които според него също са част от властта и подобен ход би компрометирал президента.
Лидерът на „Възраждане“ заявява, че партията му многократно е предупреждавала, че Радев никога няма да връчи третия мандат на тях. Според него с настоящото си решение държавният глава е направил сериозна политическа грешка и „е свалил маската още преди да е започнало представлението“.
Той настоява АПС да върне мандата незабавно, още на следващия ден след получаването му. Според него България няма време за губене, тъй като правителството е подало оставка преди месец и половина, а президентът вече е дал достатъчно време „да си довършат далаверите“.
Изявлението му допълнително нажежава политическата обстановка и подчертава дълбокото противопоставяне между президентската институция и партията му, като поставя под въпрос прозрачността и мотивите зад разпределението на мандатите.
