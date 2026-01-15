Кремъл с ултиматум: Украйна изправена пред последен шанс за мир

Кремъл обяви, че на Украйна ѝ остава малко време да се съгласи с условията на Русия за прекратяване на войната, която продължава почти четири години. Заради последните руски удари по енергийната инфраструктура на страната хиляди хора в Киев останаха без отопление при температури от -12 °C.

Според прессекретаря на Кремъл Дмитрий Песков „коридорът за вземане на решения“ на украинското ръководство „се стеснява“ и ситуацията „се влошава с всеки изминал ден“. Москва обаче не се отказва от намерението си да завземе останалата част от източна Украйна и твърдо отхвърля предложенията на Запада за прекратяване на огъня.

Руският президент Владимир Путин поиска Киев да се оттегли от части от източна и южна Украйна като предварително условие за мир. Песков призова украинския лидер Володимир Зеленски „да поеме отговорност и да вземе подходящото решение“.

Междувременно украинските, американските и европейските преговарящи постигнаха рамково 20-точково споразумение за прекратяване на конфликта – корекция на първоначалния 28-точков план на САЩ, който според Киев облагодетелстваше Москва. Кремъл обаче се противопоставя на всякакви промени.

Прессекретарят подчерта, че диалогът със Съединените щати продължава, а европейските партньори също водят преговори за мир. Москва обаче отхвърли декларацията на Великобритания и Франция, че ще изпратят войски в Украйна след евентуален мир, наричайки ги „легитимни цели“ за себе си.

На 24 февруари се навършват четири години от пълномащабната офанзива на Русия, която остави десетки хиляди убити, унищожени райони и милиони бежанци. Конфликтът остава най-тежката война в Европа след Втората световна война и засилва международното напрежение.