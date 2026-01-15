НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Кремъл с ултиматум: Украйна изправена пред последен шанс за мир

          15 януари 2026 | 13:09 1010
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Кремъл обяви, че на Украйна ѝ остава малко време да се съгласи с условията на Русия за прекратяване на войната, която продължава почти четири години. Заради последните руски удари по енергийната инфраструктура на страната хиляди хора в Киев останаха без отопление при температури от -12 °C.

          - Реклама -

          Според прессекретаря на Кремъл Дмитрий Песков „коридорът за вземане на решения“ на украинското ръководство „се стеснява“ и ситуацията „се влошава с всеки изминал ден“. Москва обаче не се отказва от намерението си да завземе останалата част от източна Украйна и твърдо отхвърля предложенията на Запада за прекратяване на огъня.

          Руският президент Владимир Путин поиска Киев да се оттегли от части от източна и южна Украйна като предварително условие за мир. Песков призова украинския лидер Володимир Зеленски „да поеме отговорност и да вземе подходящото решение“.

          Междувременно украинските, американските и европейските преговарящи постигнаха рамково 20-точково споразумение за прекратяване на конфликта – корекция на първоначалния 28-точков план на САЩ, който според Киев облагодетелстваше Москва. Кремъл обаче се противопоставя на всякакви промени.

          Прессекретарят подчерта, че диалогът със Съединените щати продължава, а европейските партньори също водят преговори за мир. Москва обаче отхвърли декларацията на Великобритания и Франция, че ще изпратят войски в Украйна след евентуален мир, наричайки ги „легитимни цели“ за себе си.

          На 24 февруари се навършват четири години от пълномащабната офанзива на Русия, която остави десетки хиляди убити, унищожени райони и милиони бежанци. Конфликтът остава най-тежката война в Европа след Втората световна война и засилва международното напрежение.

          Кремъл обяви, че на Украйна ѝ остава малко време да се съгласи с условията на Русия за прекратяване на войната, която продължава почти четири години. Заради последните руски удари по енергийната инфраструктура на страната хиляди хора в Киев останаха без отопление при температури от -12 °C.

          - Реклама -

          Според прессекретаря на Кремъл Дмитрий Песков „коридорът за вземане на решения“ на украинското ръководство „се стеснява“ и ситуацията „се влошава с всеки изминал ден“. Москва обаче не се отказва от намерението си да завземе останалата част от източна Украйна и твърдо отхвърля предложенията на Запада за прекратяване на огъня.

          Руският президент Владимир Путин поиска Киев да се оттегли от части от източна и южна Украйна като предварително условие за мир. Песков призова украинския лидер Володимир Зеленски „да поеме отговорност и да вземе подходящото решение“.

          Междувременно украинските, американските и европейските преговарящи постигнаха рамково 20-точково споразумение за прекратяване на конфликта – корекция на първоначалния 28-точков план на САЩ, който според Киев облагодетелстваше Москва. Кремъл обаче се противопоставя на всякакви промени.

          Прессекретарят подчерта, че диалогът със Съединените щати продължава, а европейските партньори също водят преговори за мир. Москва обаче отхвърли декларацията на Великобритания и Франция, че ще изпратят войски в Украйна след евентуален мир, наричайки ги „легитимни цели“ за себе си.

          На 24 февруари се навършват четири години от пълномащабната офанзива на Русия, която остави десетки хиляди убити, унищожени райони и милиони бежанци. Конфликтът остава най-тежката война в Европа след Втората световна война и засилва международното напрежение.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Първите европейски военни пристигнаха в Гренландия

          Иван Христов -
          Първите европейски военни пристигнаха в Гренландия на фона на изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за желанието му да присъедини острова към територията...
          Европа

          САЩ дадоха още време на „Лукойл“ да се освободи от международните си активи

          Иван Христов -
          Министерството на финансите на САЩ удължи срока на освобождаване от санкции, позволяващ на руската държавна корпорация „Лукойл“ да продава международните си активи. Руската компания...
          Свят

          Мнозинството от американците не подкрепят стремежите на Тръмп да получи Гренландия

          Иван Христов -
          Само 17% от американците подкрепят усилията на президента Доналд Тръмп да придобие Гренландия, докато 47% са против, а други 35% не могат да преценят....
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions