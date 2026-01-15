Кристалина Георгиева пристигна на необявена визита в Киев, депутатите от Радата я посрещнаха с поредно неизпълнение на исканията на МВФ

Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева пристигна в Киев в четвъртък, 15 януари, на необявена визита. Членовете на Върховната рада обаче решиха да я „посрещнат“ с поредното неспазване на изискванията на Фонда, съобщава украинският народен представител Ярослав Железняк, цитиран от „Зеркало недели“.

- Реклама -

„Това е много символично, тъй като първият въпрос на Радата днес вероятно ще бъде да отхвърли един prior action на МВФ, в който трябваше да бъдат внесени поправки, както и втори… Залата е идеално подходяща за МВФ и Ukraine Facility… но все още не казваме това на Мотоловиловец. Ще бъде изненада“, написа депутатът.

По време на посещението си се очаква управляващият директор на МВФ да се срещне с президента Володимир Зеленски, премиера Юлия Свириденко, управителя на Националната банка Андрий Пишни и представители на бизнеса.