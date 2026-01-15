НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Локо Пловдив признаха за разговори с Левски за звезда на „смърфовете“

          Към настоящия момент не е постъпвала нито една официална оферта от който и да е клуб, за който и да е наш състезател

          15 януари 2026 | 11:48 70
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Локомотив Пловдив излезе с официална позиция, относно слуховете за трансфер на нападателя Хуан Переа в Левски.

          - Реклама -

          Ето какво написаха от клуба:

          „Във връзка с появилата се днес информация в различни медии, че ПФК Левски води преговори с ПФК Локомотив за трансфера на футболиста Хуан Переа, желаем да внесем следната яснота:
          Към настоящия момент не е постъпвала нито една официална оферта от който и да е клуб, за който и да е наш състезател.
          Относно Хуан Переа – преди няколко дни са били проведени единствено устни разговори с г-н Наско Сираков, касаещи ориентировъчната трансферна сума на играча. В хода на тази комуникация е било заявено, че поставената цена не устройва отсрещната страна. Към този момент няма входирана официална оферта за Хуан Переа.
          В същото време в медиите се появяват различни спекулации и относно други футболисти на ПФК Локомотив Пловдив. Държим ясно да заявим, че подобни публикации, както и опити и желания на т.нар. псевдомениджъри, не отговарят на истината и няма да бъдат реализирани.
          Междувременно ПФК Локомотив Пловдив заявява, че е отворен за привличане на спонсори, съдружници и спомоществователи, които да помогнат да продължи стабилното развитие на клуба.“

          Локомотив Пловдив излезе с официална позиция, относно слуховете за трансфер на нападателя Хуан Переа в Левски.

          - Реклама -

          Ето какво написаха от клуба:

          „Във връзка с появилата се днес информация в различни медии, че ПФК Левски води преговори с ПФК Локомотив за трансфера на футболиста Хуан Переа, желаем да внесем следната яснота:
          Към настоящия момент не е постъпвала нито една официална оферта от който и да е клуб, за който и да е наш състезател.
          Относно Хуан Переа – преди няколко дни са били проведени единствено устни разговори с г-н Наско Сираков, касаещи ориентировъчната трансферна сума на играча. В хода на тази комуникация е било заявено, че поставената цена не устройва отсрещната страна. Към този момент няма входирана официална оферта за Хуан Переа.
          В същото време в медиите се появяват различни спекулации и относно други футболисти на ПФК Локомотив Пловдив. Държим ясно да заявим, че подобни публикации, както и опити и желания на т.нар. псевдомениджъри, не отговарят на истината и няма да бъдат реализирани.
          Междувременно ПФК Локомотив Пловдив заявява, че е отворен за привличане на спонсори, съдружници и спомоществователи, които да помогнат да продължи стабилното развитие на клуба.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Хебър (Пазарджик) взе Иван Тилев

          Станимир Бакалов -
          Хебър (Пазарджик) официално обяви привличането на халфа Иван Тилев, който тази зима се раздели с Арда.   "Нов боец се завръща у дома!  ФК Хебър продължава...
          Други

          Битката между Харисън и Нунеш се отлага

          Станимир Бакалов -
          Галавечерта UFC 324 претърпя сериозен удар. Шампионката в категория петел Кайла Харисън е аут от планирания си двубой срещу Аманда Нунеш, след като е получила...
          Спорт

          Тотнъм представи Конър Галахър

          Станимир Бакалов -
          Тотнъм официално потвърди трансфера на Конър Галахър от Атлетико Мадрид. "Шпорите" ще платят за английския халф 34 милиона паунда, като от клуба обявиха, че...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions