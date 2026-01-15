НА ЖИВО
          Лудогорец – Левски: Утре стартира продажбата на билети

          Цените на пропуските са между 10 и 25 евро, а срещата ще се играе на 3 февруари от 18 часа

          15 януари 2026 | 16:03 300
          Снимка: БГНЕС
          Българската професионална футболна лига информира футболната общественост, че на 16 януари (петък) в 10:00 часа ще стартира продажбата на билети за мача Суперкупата на България.

          Срещата ще се играе на 3 февруари (вторник) от 18:00 часа на Национален стадион „Васил Левски“ и ще противопостави един срещу друг отборите на Лудогорец и Левски.

          Начини за закупуване на билети
          На първоначалане етап билетите ще бъдат пуснати в продажба само в системата на Eventim.bg – онлайн и на всички каси на Eventim в страната, както и в партньорските обекти – бензиностанции OMV, Orange, Technopolis и Български пощи.

          Разпределение по сектори
          Символичен домакин на срещата е Лудогорец. Привържениците на отбора ще бъдат настанени в:

          Блок 9 на Сектор А
          Блок 44 на Сектор Г
          Привържениците на Левски ще заемат:

          Блокове 8, 13, 14 и 15 на Сектор А
          както и целите Сектор Б и Сектор В

          Цени на билетите

          • Сектор А – 25 евро
          • Сектор В – 15 евро
          • Сектор Б и Сектор Г – 10 евро

          БПФЛ си запазва правото, при засилен интерес, да отвори допълнителни блокове на стадиона.

          Деца до 7-годишна възраст влизат безплатно с пълнолетен придружител, но нямат право на седящо място. За всички деца под 14 години е задължително попълването на декларация.

          Важно за достъпа на феновете
          БПФЛ обръща внимание, че привърженици, носещи отличителни знаци (атрибути) на единия отбор, няма да бъдат допускани до секторите, определени за фенове на другия отбор, независимо дали разполагат с валиден билет за съответния сектор.

