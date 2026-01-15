НА ЖИВО
          Lufthansa заобикаля въздушното пространство на Иран и Ирак след заплахи от САЩ

          15 януари 2026 | 03:03
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Германската авиокомпания Lufthansa обяви, че полетите ѝ ще заобикалят въздушното пространство на Иран и Ирак „до ново нареждане“ след заплахите на САЩ срещу Иран.

          Групата, която включва Austrian, Brussels Airlines, Discover, Eurowings, Swiss и ITA Airways, заяви, че заобикаля въздушното пространство „поради настоящата ситуация в Близкия изток“.

          Lufthansa каза, че ще оперира по маршрутите си до Израел и Йордания като дневни полети от четвъртък до понеделник следващата седмица, а екипажите ѝ няма да нощуват там.

          Някои полети също могат да бъдат отменени, добавиха от авиокомпанията, цитирани от АФП.

          На 14 януари Тръмп остави неясна перспективата за военна интервенция на САЩ, като заяви, че Вашингтон ще следи отблизо ситуацията.

          Американският президент заплаши да се намеси военно в Иран няколко пъти, откакто в края на декември започнаха протестите, които разтърсиха страната.

          Протестите са най-големите от провъзгласяването на ислямската република през 1979 г.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Иранският външен министър заяви, че няма да има екзекуции днес и утре

          Красимир Попов -
          Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че „днес и утре няма да има екзекуции“, въпреки по-ранните обещания от Техеран за ускоряване на съдебните процеси...
          Общество

          Екзекуцията на ирански мъж, арестуван по време на протести, е отложена

          Красимир Попов -
          Екзекуцията на ирански мъж, арестуван по време на вълна от протести, за която неправителствени организации и Вашингтон предупредиха, че може да се състои на...
          Политика

          Експерти на ООН предупреждават за „колониални“ последици от плановете на Тръмп за Гренландия

          Красимир Попов -
          Седем независими експерти, упълномощени от Съвета за правата на човека на ООН, изразиха сериозна загриженост относно намерението на американския президент Доналд Тръмп да поеме...
