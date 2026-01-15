Lufthansa заобикаля въздушното пространство на Иран и Ирак след заплахи от САЩ

Германската авиокомпания Lufthansa обяви, че полетите ѝ ще заобикалят въздушното пространство на Иран и Ирак „до ново нареждане“ след заплахите на САЩ срещу Иран.

- Реклама -

Групата, която включва Austrian, Brussels Airlines, Discover, Eurowings, Swiss и ITA Airways, заяви, че заобикаля въздушното пространство „поради настоящата ситуация в Близкия изток“.

Lufthansa каза, че ще оперира по маршрутите си до Израел и Йордания като дневни полети от четвъртък до понеделник следващата седмица, а екипажите ѝ няма да нощуват там.

Някои полети също могат да бъдат отменени, добавиха от авиокомпанията, цитирани от АФП.

На 14 януари Тръмп остави неясна перспективата за военна интервенция на САЩ, като заяви, че Вашингтон ще следи отблизо ситуацията.

Американският президент заплаши да се намеси военно в Иран няколко пъти, откакто в края на декември започнаха протестите, които разтърсиха страната.

Протестите са най-големите от провъзгласяването на ислямската република през 1979 г.