      четвъртък, 15.01.26
          Лувърът увеличава входната такса за посетители извън Европа с 45%

          15 януари 2026 | 18:39 190
          Лувърът реши да повиши цената на входа за повечето посетители извън Европа с 45%, като част от усилията си да стабилизира финансите след поредица от стачки, хронична пренаселеност и голям обир на кралските бижута. Това беше съобщено от „Асошиейтед прес“.

          Музеят обяви, че увеличението от 22 евро на 32 евро е част от национална стратегия за „диференцирано ценообразуване“, която започна да се прилага за големи културни обекти като Версайския дворец, Парижката опера и Сент-Шапел.

          Френските синдикати обаче остро осъдиха промените в билетната политика на Лувъра, твърдейки, че тези стъпки подкопават универсалната мисия на най-посещавания музей в света. В Лувъра се намират изключително ценни произведения като „Венера Милоска“ и „Нике (Крилатата победа) от Самотраки“.

          Стачки, рушаща се сграда и обир за над 100 млн. долара поставят под въпрос управлението на Лувъра

          Въпреки че увеличението на цените беше необходимо за стабилизиране на финансовото състояние, служителите на музея напуснаха работните си места в рамките на поредната стачка, изразявайки недоволство от условията на труд и заплатите.

          Новата ценова структура засяга предимно посетителите извън Европейския съюз, включително САЩ, които съставляват основната част от чуждестранните туристи в Лувъра. Влизането в сила на новата цена от 32 евро се отнася за индивидуални посетители, а организираните групи с екскурзовод ще плащат 28 евро, като туровете ще бъдат ограничени до 20 души, за да се гарантира качествено преживяване.

          След последното увеличение на цените през януари 2024 г., когато стандартната входна такса се увеличи от 17 евро на 22 евро, Лувърът подчерта, че подобно диференцирано ценообразуване ще бъде въведено и в други водещи туристически обекти.

          Музеите във Франция вече обсъждат тези промени за посетители извън Европа още преди кражбата на френските кралски бижута от Лувъра на 19 октомври, стойността на които се оценява на около 88 милиона евро.

