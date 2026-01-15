НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Макрон: Франция изпраща военни в Гренландия

          15 януари 2026 | 09:25 770
          Еманюел Макрон
          Еманюел Макрон
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Франция ще участва в съвместни учения, организирани от Дания в Гренландия. Това беше потвърдено от президента Еманюел Макрон в публикация в социалните мрежи.

          - Реклама -

          „По искане на Дания реших Франция да участва в съвместните учения, организирани от Дания в Гренландия, операция „Арктическа издръжливост“, отбеляза той.

          Държавният глава добави, че първите френски части вече са на път към мястото на ученията. Допълнителни военни контингенти ще пристигнат впоследствие.

          Швеция също така изпрати войски в Гренландия по искане на Дания. Там те ще участват в съвместни военни учения.

          Франция ще участва в съвместни учения, организирани от Дания в Гренландия. Това беше потвърдено от президента Еманюел Макрон в публикация в социалните мрежи.

          - Реклама -

          „По искане на Дания реших Франция да участва в съвместните учения, организирани от Дания в Гренландия, операция „Арктическа издръжливост“, отбеляза той.

          Държавният глава добави, че първите френски части вече са на път към мястото на ученията. Допълнителни военни контингенти ще пристигнат впоследствие.

          Швеция също така изпрати войски в Гренландия по искане на Дания. Там те ще участват в съвместни военни учения.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Кая Калас: Ситуацията по света дава добър повод да започнете да пиете

          Иван Христов -
          Според върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас, настоящата глобална ситуация го прави „подходящ момент“ да започнете да пиете. Както пише Politico, политикът...
          Политика

          Иранският външен министър заяви, че няма да има екзекуции днес и утре

          Красимир Попов -
          Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че „днес и утре няма да има екзекуции“, въпреки по-ранните обещания от Техеран за ускоряване на съдебните процеси...
          Политика

          Lufthansa заобикаля въздушното пространство на Иран и Ирак след заплахи от САЩ

          Красимир Попов -
          Германската авиокомпания Lufthansa обяви, че полетите ѝ ще заобикалят въздушното пространство на Иран и Ирак „до ново нареждане“ след заплахите на САЩ срещу Иран. Групата,...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions