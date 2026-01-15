Макрон: Франция изпраща военни в Гренландия

Франция ще участва в съвместни учения, организирани от Дания в Гренландия. Това беше потвърдено от президента Еманюел Макрон в публикация в социалните мрежи.

„По искане на Дания реших Франция да участва в съвместните учения, организирани от Дания в Гренландия, операция „Арктическа издръжливост“, отбеляза той.

Държавният глава добави, че първите френски части вече са на път към мястото на ученията. Допълнителни военни контингенти ще пристигнат впоследствие.

Швеция също така изпрати войски в Гренландия по искане на Дания. Там те ще участват в съвместни военни учения.