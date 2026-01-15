НА ЖИВО
          Макрон подсилва Европа: допълнителни войски в Гренландия срещу глобалните заплахи

          15 януари 2026 | 16:16
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Макрон обяви изпращането на допълнителни сухопътни, въздушни и морски сили във Франция в Гренландия, за да защити европейските интереси и териториалния суверенитет пред нарастващите глобални заплахи

          Франция ще изпрати допълнителни сухопътни, въздушни и морски сили в Гренландия като част от европейско военно присъствие, заяви президентът Еманюел Макрон. Решението идва на фона на заплахите на Съединените щати да поемат контрол над автономната датска територия и с оглед на засилващите се геополитически напрежения в Арктика и по света.

          „За да останеш свободен, трябва да внушаваш страх. За да внушаваш страх, трябва да бъдеш силен. А за да бъдеш силен в този жесток свят, трябва да действаш по-бързо и да нанасяш по-тежки удари“, каза Макрон в обръщение към френските военни. Той добави, че първите френски военнослужещи вече са на място, а в идните дни ще бъдат подсилени със сухопътни, въздушни и морски средства, за да гарантират сигурността на европейските интереси и териториалния суверенитет на Гренландия.

          Решението на Франция се координира с усилията на други европейски държави, включително Германия, които проучват възможностите за укрепване на сигурността в региона предвид заплахите от Русия и Китай. Изказването на Макрон идва и на фона на четвъртата година на войната в Украйна и на възможни военни действия на САЩ срещу Иран.

          Президентът подчерта, че Франция ще продължи да укрепва отбранителните си способности, като до 2030 г. в бюджета за отбрана ще бъдат отделени допълнително 36 милиарда евро, освен вече заложените 413 милиарда за периода 2024–2030 г.

