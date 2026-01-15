Мальовица и пистата „Трещеник“ готови да посрещнат скиорите в разгара на зимния сезон

С идването на 2026 година зимният сезон в България става още по-атрактивен с новите възможности за ски и сноуборд в курортите на Рила. От 14 януари ски център Мальовица предлага перфектни условия за зимни спортове. Отворени са три писти, а съоръженията започнаха работа, осигурявайки комфортни условия за любителите на снега. От 18 януари стартира и нощното каране, което ще добави още едно изживяване за скиорите и сноубордистите.

- Реклама -

Курортът в подножието на връх Мальовица не е единственото място, където зимните спортове са в пълен разцвет. На 17 януари започва работа и пистата „Трещеник“ в района на Община Якоруда. Специално за децата до 18 години, по инициатива на кмета на Якоруда, ще има безплатно ски оборудване и влек, което предоставя чудесна възможност за младите спортисти да се наслаждават на зимните удоволствия без финансови затруднения.