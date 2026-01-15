НА ЖИВО
          Мароко на крачка от мечтата

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Домакинът Мароко се класира за финала в Купата на африканските нации! 

          В оспорван полуфинален сблъсък атласките лъвове биха Нигерия с 4:2 след дузпи. Редовното време и продълженията приключиха при 0:0. При изпълненията на дузпите нервите на домакините излязоха по-здрави и те ликуваха, класирайки се за първи финал от 2004 година насам. Атласките лъвове имат 19 победи в последните си 23 мача, а в петте си срещи на турнира са инкасирали само едно попадение.

          А пет от 9-те гола на Мароко са дело на халфа на Реал Мадрид Браим Диас. 

