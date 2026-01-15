НА ЖИВО
      четвъртък, 15.01.26
          Машини или скенери: Каква е разликата в начина на гласуване?

          15 януари 2026 | 15:00 220
          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          С приближаването на изборите отново се поставя въпросът за начина на гласуване и технологиите, които ще се използват в изборния ден. Освен познатите на избирателите електронни машини, в публичното пространство се обсъждат и т.нар. сканиращи устройства (оптични скенери), които имат съществени различия.

          Как работят сегашните машини за гласуване?
          Машините с тъчскрийн позволяват на избирателя да гласува директно на електронния екран. След избора на кандидат или партия:

          • Гласът се записва в електронната памет на устройството;
          • Машината отпечатва разписка за проверка;
          • Резултатите се извличат електронно след края на изборния ден.

          Машините работят офлайн, без връзка с интернет, а хартиената разписка служи като гаранция за прозрачност.

          Какво представляват сканиращите устройства?
          Сканиращите устройства работят с хартиена бюлетина, която избирателят попълва ръчно. Процесът е:

          • Бюлетината се поставя в скенер, който отчита гласа;
          • След сканирането бюлетината пада в урна за съхранение;
          • Резултатите се обобщават автоматично.

          Това комбинира надеждата на хартиения вот с предимствата на автоматичното преброяване.

          Основните разлики накратко:

          • Машини: гласуване на екран, електронен вот, разписка, минимална човешка намеса;
          • Скенери: гласуване на хартия, електронно преброяване, бюлетината се съхранява, комбинация от хартия и техника.

          Аргументи „за“ и „против“:

          • Машините намаляват невалидните бюлетини и ускоряват отчетите, но крият рискове за прозрачността на софтуера;
          • Скенерите запазват хартиения вот и ограничават грешки при броенето, но техниката може да има технически проблеми или да предизвика недоверие.

          Какво означава това за избирателите?
          Основният принцип остава: вотът трябва да е таен, свободен и коректно отчетен. Важно е избирателите да са информирани как ще гласуват, за да имат доверие в процеса.

          Предстоящите дискусии в парламента за изменения на Изборния кодекс ще определят дали ще се въведе изцяло машинно гласуване, което е сред основните искания на опозиционните партии.

