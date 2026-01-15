Машини или скенери: Каква е разликата в начина на гласуване?

С приближаването на изборите отново се поставя въпросът за начина на гласуване и технологиите, които ще се използват в изборния ден. Освен познатите на избирателите електронни машини, в публичното пространство се обсъждат и т.нар. сканиращи устройства (оптични скенери), които имат съществени различия.

Как работят сегашните машини за гласуване?

Машините с тъчскрийн позволяват на избирателя да гласува директно на електронния екран. След избора на кандидат или партия:

Гласът се записва в електронната памет на устройството;

Машината отпечатва разписка за проверка;

Резултатите се извличат електронно след края на изборния ден.

Машините работят офлайн, без връзка с интернет, а хартиената разписка служи като гаранция за прозрачност.

Какво представляват сканиращите устройства?

Сканиращите устройства работят с хартиена бюлетина, която избирателят попълва ръчно. Процесът е:

Бюлетината се поставя в скенер, който отчита гласа;

След сканирането бюлетината пада в урна за съхранение;

Резултатите се обобщават автоматично.

Това комбинира надеждата на хартиения вот с предимствата на автоматичното преброяване.

Основните разлики накратко:

Машини: гласуване на екран, електронен вот, разписка, минимална човешка намеса;

Скенери: гласуване на хартия, електронно преброяване, бюлетината се съхранява, комбинация от хартия и техника.

Аргументи „за“ и „против“:

Машините намаляват невалидните бюлетини и ускоряват отчетите, но крият рискове за прозрачността на софтуера;

Скенерите запазват хартиения вот и ограничават грешки при броенето, но техниката може да има технически проблеми или да предизвика недоверие.

Какво означава това за избирателите?

Основният принцип остава: вотът трябва да е таен, свободен и коректно отчетен. Важно е избирателите да са информирани как ще гласуват, за да имат доверие в процеса.

Предстоящите дискусии в парламента за изменения на Изборния кодекс ще определят дали ще се въведе изцяло машинно гласуване, което е сред основните искания на опозиционните партии.