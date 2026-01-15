Машини или скенери: Каква е разликата в начина на гласуване?

15 януари 2026 | 15:00
22
С приближаването на изборите отново се поставя въпросът за начина на гласуване и технологиите, които ще се използват в изборния ден. Освен познатите на избирателите електронни машини, в публичното пространство се обсъждат и т.нар. сканиращи устройства (оптични скенери), които имат съществени различия.
- Реклама -
Как работят сегашните машини за гласуване?
Машините с тъчскрийн позволяват на избирателя да гласува директно на електронния екран. След избора на кандидат или партия:
- Гласът се записва в електронната памет на устройството;
- Машината отпечатва разписка за проверка;
- Резултатите се извличат електронно след края на изборния ден.
Машините работят офлайн, без връзка с интернет, а хартиената разписка служи като гаранция за прозрачност.
Какво представляват сканиращите устройства?
Сканиращите устройства работят с хартиена бюлетина, която избирателят попълва ръчно. Процесът е:
- Бюлетината се поставя в скенер, който отчита гласа;
- След сканирането бюлетината пада в урна за съхранение;
- Резултатите се обобщават автоматично.
Това комбинира надеждата на хартиения вот с предимствата на автоматичното преброяване.
Основните разлики накратко:
- Машини: гласуване на екран, електронен вот, разписка, минимална човешка намеса;
- Скенери: гласуване на хартия, електронно преброяване, бюлетината се съхранява, комбинация от хартия и техника.
Аргументи „за“ и „против“:
- Машините намаляват невалидните бюлетини и ускоряват отчетите, но крият рискове за прозрачността на софтуера;
- Скенерите запазват хартиения вот и ограничават грешки при броенето, но техниката може да има технически проблеми или да предизвика недоверие.
Какво означава това за избирателите?
Основният принцип остава: вотът трябва да е таен, свободен и коректно отчетен. Важно е избирателите да са информирани как ще гласуват, за да имат доверие в процеса.
Предстоящите дискусии в парламента за изменения на Изборния кодекс ще определят дали ще се въведе изцяло машинно гласуване, което е сред основните искания на опозиционните партии.
С приближаването на изборите отново се поставя въпросът за начина на гласуване и технологиите, които ще се използват в изборния ден. Освен познатите на избирателите електронни машини, в публичното пространство се обсъждат и т.нар. сканиращи устройства (оптични скенери), които имат съществени различия.
- Реклама -
Как работят сегашните машини за гласуване?
Машините с тъчскрийн позволяват на избирателя да гласува директно на електронния екран. След избора на кандидат или партия:
- Гласът се записва в електронната памет на устройството;
- Машината отпечатва разписка за проверка;
- Резултатите се извличат електронно след края на изборния ден.
Машините работят офлайн, без връзка с интернет, а хартиената разписка служи като гаранция за прозрачност.
Какво представляват сканиращите устройства?
Сканиращите устройства работят с хартиена бюлетина, която избирателят попълва ръчно. Процесът е:
- Бюлетината се поставя в скенер, който отчита гласа;
- След сканирането бюлетината пада в урна за съхранение;
- Резултатите се обобщават автоматично.
Това комбинира надеждата на хартиения вот с предимствата на автоматичното преброяване.
Основните разлики накратко:
- Машини: гласуване на екран, електронен вот, разписка, минимална човешка намеса;
- Скенери: гласуване на хартия, електронно преброяване, бюлетината се съхранява, комбинация от хартия и техника.
Аргументи „за“ и „против“:
- Машините намаляват невалидните бюлетини и ускоряват отчетите, но крият рискове за прозрачността на софтуера;
- Скенерите запазват хартиения вот и ограничават грешки при броенето, но техниката може да има технически проблеми или да предизвика недоверие.
Какво означава това за избирателите?
Основният принцип остава: вотът трябва да е таен, свободен и коректно отчетен. Важно е избирателите да са информирани как ще гласуват, за да имат доверие в процеса.
Предстоящите дискусии в парламента за изменения на Изборния кодекс ще определят дали ще се въведе изцяло машинно гласуване, което е сред основните искания на опозиционните партии.