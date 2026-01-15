НА ЖИВО
          Машинният вот срещу хартията: Асен Василев предупреди за риск от изборни измами

          15 януари 2026 | 20:33 180
          Снимка: БГНЕС
          Докато подготовката за извънредните парламентарни избори навлиза в решаваща фаза, спорът за начина на гласуване отново разпали политическо напрежение. Според съпредседателя на „Продължаваме промяната“ Асен Василев единственият реален механизъм за гарантиране на честен вот в България остава машинното гласуване.

          По думите му идеята за въвеждане на сканиращи устройства за броене на хартиени бюлетини е технически неизпълнима в кратките срокове до изборите. „Ако се въведат броячките, както искат ГЕРБ и ДПС, това гарантира 100% хартиен вот, защото няма как за два месеца тези устройства да влязат в реална употреба“, предупреди Василев.

          Той беше остър и към решението на правната комисия да отхвърли законопроекта за машинно гласуване с контролно броене на разписките. Според него това ясно показва намеренията на политическите му опоненти. „Това е знак от страна на управляващите в момента ГЕРБ, „Новото начало“, БСП и „Има такъв народ“, че искат да продължат да правят изборни измами“, заяви Василев.

          Съпредседателят на ПП подчерта, че данните от последните избори ясно очертават разликата между двата типа вот. „Всички нарушения бяха свързани с гласуването на хартия. Нямаше нито един случай с проблем при машинния вот“, посочи той.

          Василев изрази и сериозни притеснения относно сигурността на процеса при предложените промени. По думите му се премахват ключови защитни механизми – втори печат, проверка от Българския институт по метрология, контрол от партийни експерти и сертифициращ процес. „Как си представяте да организираме избори с два вида машини?“, попита той риторично.

          Относно организацията на изборите Василев заяви, че ПП-ДБ няма представители в Централната избирателна комисия, въпреки дългогодишното си участие в политическия живот. По тази причина формацията ще разчита основно на гражданската мобилизация за защита на вота. „Нашият план се опира на българските граждани. Вече сме набрали представители в почти половината секции“, каза той, като добави, че „в 46% от секциите са отчетени нарушения, и те са при хартиеното гласуване“.

          В по-широк политически контекст Василев изключи възможността за нова управленска „сглобка“ и отправи критики към БСП и ИТН за подкрепата им за финансиране на охраната на политически лидери. „БСП реши да се дадат 2 млн. лева за охрана на Борисов и Пеевски, вместо да се строят детски градини. Това ли е социалната политика?“, попита той.

          По темата за съдебната реформа Василев заяви, че „Продължаваме промяната“ е против закриването на КПК, тъй като това би блокирало дела срещу Бойко Борисов. В същото време той потвърди, че партията не споделя визията за управление по модела на Виктор Орбан и настоя, че бъдещето на България е неразривно свързано с Европейския съюз.

