          - Реклама -
          Мецола за Иран: ‘Стига на насилието и потисничеството’

          15 януари 2026 | 15:08
          Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола призова за „широкообхватни и строги“ санкции на Европейския съюз срещу режима в Иран. Изказването ѝ беше направено в интервю за австрийската агенция АПА по време на посещение във Виена.

          Мецола заяви, че санкциите трябва да изпратят „недвусмислено послание, че нарушенията на правата на човека няма да бъдат толерирани“. Тя припомни, че Европейският парламент вече е поискал Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) да бъде обявен за терористична организация и ЕС да наложи нови санкции срещу режима и всички лица, замесени в репресии, насилие и екзекуции.

          „Мерките трябва да бъдат ефективни и целенасочени, за да гарантират, че отговорните фактори – политически, военни и съдебни – ще бъдат подведени под отговорност“, подчерта Мецола.

          Председателката на Европарламента добави, че достъпът до сградите на институцията вече е забранен за всички ирански дипломати и представители. Тя призова ЕС единно да застане зад иранския народ и да го подкрепи в борбата му за свобода и демокрация.

          „Тези смели хора излизат на улицата, за да се борят за свобода, и е наш дълг да ги подкрепим. Нека кажем ‘стига’ на един режим, задържал се на власт чрез потисничество, насилие и убийства“, каза Мецола.

          Утре тя ще се срещне във Виена с федералния канцлер Кристиан Щокер, а също и с председателите на двете камари на австрийския парламент, като темите ще включват конкурентоспособността, предстоящия многогодишен бюджет на ЕС, разширяването на Съюза и геополитическото развитие.

