Мецола за Иран: ‘Стига на насилието и потисничеството’

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола призова за „широкообхватни и строги“ санкции на Европейския съюз срещу режима в Иран. Изказването ѝ беше направено в интервю за австрийската агенция АПА по време на посещение във Виена.
- Реклама -
Мецола заяви, че санкциите трябва да изпратят „недвусмислено послание, че нарушенията на правата на човека няма да бъдат толерирани“. Тя припомни, че Европейският парламент вече е поискал Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) да бъде обявен за терористична организация и ЕС да наложи нови санкции срещу режима и всички лица, замесени в репресии, насилие и екзекуции.
Председателката на Европарламента добави, че достъпът до сградите на институцията вече е забранен за всички ирански дипломати и представители. Тя призова ЕС единно да застане зад иранския народ и да го подкрепи в борбата му за свобода и демокрация.
Утре тя ще се срещне във Виена с федералния канцлер Кристиан Щокер, а също и с председателите на двете камари на австрийския парламент, като темите ще включват конкурентоспособността, предстоящия многогодишен бюджет на ЕС, разширяването на Съюза и геополитическото развитие.
Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола призова за „широкообхватни и строги“ санкции на Европейския съюз срещу режима в Иран. Изказването ѝ беше направено в интервю за австрийската агенция АПА по време на посещение във Виена.
- Реклама -
Мецола заяви, че санкциите трябва да изпратят „недвусмислено послание, че нарушенията на правата на човека няма да бъдат толерирани“. Тя припомни, че Европейският парламент вече е поискал Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) да бъде обявен за терористична организация и ЕС да наложи нови санкции срещу режима и всички лица, замесени в репресии, насилие и екзекуции.
Председателката на Европарламента добави, че достъпът до сградите на институцията вече е забранен за всички ирански дипломати и представители. Тя призова ЕС единно да застане зад иранския народ и да го подкрепи в борбата му за свобода и демокрация.
Утре тя ще се срещне във Виена с федералния канцлер Кристиан Щокер, а също и с председателите на двете камари на австрийския парламент, като темите ще включват конкурентоспособността, предстоящия многогодишен бюджет на ЕС, разширяването на Съюза и геополитическото развитие.