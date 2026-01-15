Мецола за Иран: ‘Стига на насилието и потисничеството’

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола призова за „широкообхватни и строги“ санкции на Европейския съюз срещу режима в Иран. Изказването ѝ беше направено в интервю за австрийската агенция АПА по време на посещение във Виена.

- Реклама -

Мецола заяви, че санкциите трябва да изпратят „недвусмислено послание, че нарушенията на правата на човека няма да бъдат толерирани“. Тя припомни, че Европейският парламент вече е поискал Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) да бъде обявен за терористична организация и ЕС да наложи нови санкции срещу режима и всички лица, замесени в репресии, насилие и екзекуции.

„Мерките трябва да бъдат ефективни и целенасочени, за да гарантират, че отговорните фактори – политически, военни и съдебни – ще бъдат подведени под отговорност“, подчерта Мецола.

Председателката на Европарламента добави, че достъпът до сградите на институцията вече е забранен за всички ирански дипломати и представители. Тя призова ЕС единно да застане зад иранския народ и да го подкрепи в борбата му за свобода и демокрация.

„Тези смели хора излизат на улицата, за да се борят за свобода, и е наш дълг да ги подкрепим. Нека кажем ‘стига’ на един режим, задържал се на власт чрез потисничество, насилие и убийства“, каза Мецола.

Утре тя ще се срещне във Виена с федералния канцлер Кристиан Щокер, а също и с председателите на двете камари на австрийския парламент, като темите ще включват конкурентоспособността, предстоящия многогодишен бюджет на ЕС, разширяването на Съюза и геополитическото развитие.