      петък, 16.01.26
          Милан обърна Комо и се доближи до лидера Интер

          15 януари 2026 | 23:48
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Милан обърна Комо като гост от 0:1 на 2:1 в двубой от 16-и кръг на италианската Серия „А“. 

          Мачът се игра на стадион „Джузепе Синигалия“ в Комо. 

          Домакините бяха определено по-активният тим през първата част и логично откриха резултата. Това се случи в 10-ата минута когато точен бе германецът Марк-Оливер Кемпф. Асистенцията даде хърватинът Мартин Батурина. „Росонерите“ изравниха в самия край на часта след точно изпълнена дузпа от страна на Кристофър Нкунку

          През второто полувреме ролите се размениха, а гостите вкараха и втори и трети гол. Автор и на двата бе французинът Адриен Рабио (55′ и 88′). 

          Това беше 6-и пореден успех от 6 мача за Милан срещу този съперник в исторически план.

          В класирането „росонерите“ са втори с 43 пункта, изоставайки от лидера Интер с 3 точки. Комо спряха серия от 4 мача без загуба. Тимът е 6-и с 34 точки.

