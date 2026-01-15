НА ЖИВО
          Начало

          Мнозинството от американците не подкрепят стремежите на Тръмп да получи Гренландия

          15 януари 2026 | 12:10
          Само 17% от американците подкрепят усилията на президента Доналд Тръмп да придобие Гренландия, докато 47% са против, а други 35% не могат да преценят. Значително мнозинство както от демократите, така и от републиканците се противопоставят на използването на военна сила за анексиране на острова, според анкета на Reuters/Ipsos.

          Отбелязва се, че 40% от републиканците подкрепят усилията на САЩ да получат контрол над Гренландия (14% не). Сред демократите само 2% подкрепят подобен ход, а сред поддръжниците на други партии – 9%.

          Само 4% от американците подкрепят използването на сила в Гренландия – това е един на всеки 10 републиканци и почти никой демократ. Около 71% смятат, че това би било лоша идея, включително девет от 10 демократи и шест от 10 републиканци.

          В същото време 66% от анкетираните посочиха, че са загрижени, че усилията на САЩ да придобият Гренландия ще навредят на отношенията на НАТО и САЩ с европейските им съюзници. Сред демократите тази цифра е 91%, в сравнение с 40% сред републиканците.

          Припомняме, че вчера във Вашингтон външните министри на Дания и Гренландия проведоха разговори с вицепрезидента и държавния секретар на САЩ. Както обаче съобщи The Guardian, ключовите разговори не успяха да разрешат „фундаменталните различия“, които предизвикаха безпрецедентно напрежение в отношенията между Вашингтон и неговите съюзници от НАТО.

