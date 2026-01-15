МОСВ: Няма нито един осъден за отравяния на животни

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) заяви, че основна пречка за предотвратяването на незаконната употреба на отровни примамки е неефективното прилагане на закона. В позиция на ведомството се посочва, че разследванията на инциденти с отровни примамки често са минимални, а досъдебните производства по тези случаи се прекратяват, което намалява възпиращия ефект на закона.

Престъпленията срещу дивата природа получават нисък приоритет от правоприлагащите органи, а обществото не е достатъчно осведомено за сериозността на проблема. МОСВ подчертава необходимостта от по-добро прилагане на закона и ефективни санкции, за да се предотврати безнаказаността на извършителите на незаконни дейности с отровни примамки.

Според министерството, броят на регистрираните инциденти е само върхът на айсберга, тъй като много случаи на отравяне на защитени птици не се обявяват публично. Отравянията, които не включват маркирани сателитни предаватели птици, може изобщо да не стигнат до обществеността, а престъпленията остават незабелязани.

Въпреки че наказанието за подобни престъпления трябва да съответства на сериозността на деянието, в България все още няма случаи на осъждане на заподозрени лица за използването на отрови срещу диви птици.

Проблемът с отравянето на лешояди не е нов. Птиците често стават жертви на нелегално използваните отровни примамки, които собствениците на селскостопански животни използват за защита от вълци, чакали и бездомни кучета. МОСВ напомня, че България има задължения към Европейския съюз и международни конвенции, които забраняват употребата на отрови и отровни примамки.

Наскоро се съобщи за инцидент с отравяне на черни и бели лешояди в района на Котел. Природозащитни организации алармираха за смъртта на птиците, които са включени в Червената книга на България. МОСВ изрази загриженост за нарастващия брой на такива инциденти и призова за по-сериозно и ефективно прилагане на законите за защита на дивата природа.