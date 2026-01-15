НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Муцунски уточни, че паузата на САЩ за визите засяга само имигрантските процедури

          15 януари 2026 | 16:42 120
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски коментира решението на Държавния департамент на САЩ временно да замрази издаването на имигрантски визи за 75 държави, включително Северна Македония.

          - Реклама -

          Според Муцунски паузата се отнася единствено до процедурите по имигрантските визи и не засяга другите видове визи – за студенти, бизнес пътувания, туризъм и други. „Не става дума за прекратяване, нито за включване в черен списък, а за временна пауза на процедурите по имигрантските визи. Това по никакъв начин не засяга всички останали процедури за издаване на визи за САЩ“, поясни той.

          Министърът добави, че всички, които желаят да пътуват до Съединените щати с цел образование, туризъм или бизнес, ще могат да кандидатстват свободно за съответните визи. Коментарът беше направен след среща с ръководството на Стопанската камара за информационни и комуникационни технологии – МАСИТ, където Муцунски отговори на въпроси относно последиците от решението.

          Министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски коментира решението на Държавния департамент на САЩ временно да замрази издаването на имигрантски визи за 75 държави, включително Северна Македония.

          - Реклама -

          Според Муцунски паузата се отнася единствено до процедурите по имигрантските визи и не засяга другите видове визи – за студенти, бизнес пътувания, туризъм и други. „Не става дума за прекратяване, нито за включване в черен списък, а за временна пауза на процедурите по имигрантските визи. Това по никакъв начин не засяга всички останали процедури за издаване на визи за САЩ“, поясни той.

          Министърът добави, че всички, които желаят да пътуват до Съединените щати с цел образование, туризъм или бизнес, ще могат да кандидатстват свободно за съответните визи. Коментарът беше направен след среща с ръководството на Стопанската камара за информационни и комуникационни технологии – МАСИТ, където Муцунски отговори на въпроси относно последиците от решението.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Ситуацията за ВСУ в Донбас „излиза от контрол“, руската армия пробива украинската отбрана при Константиновка

          Иван Христов -
          Ситуацията за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Донбас излиза от контрол. Главнокомандващият украинската армия Александър Сирски е в ситуация, в която огромната част...
          Политика

          Папа Лъв XIV утешава семействата на жертвите от трагичния пожар в Швейцария

          Пламена Ганева -
          Папа Лъв XIV се срещна със семействата на загиналите при пожара в бар в швейцарския ски курорт Кран-Монтана, който отне живота на 40 души...
          Политика

          Макрон подсилва Европа: допълнителни войски в Гренландия срещу глобалните заплахи

          Пламена Ганева -
          Макрон обяви изпращането на допълнителни сухопътни, въздушни и морски сили във Франция в Гренландия, за да защити европейските интереси и териториалния суверенитет пред нарастващите...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions