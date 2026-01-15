Муцунски уточни, че паузата на САЩ за визите засяга само имигрантските процедури

Министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски коментира решението на Държавния департамент на САЩ временно да замрази издаването на имигрантски визи за 75 държави, включително Северна Македония.

Според Муцунски паузата се отнася единствено до процедурите по имигрантските визи и не засяга другите видове визи – за студенти, бизнес пътувания, туризъм и други. „Не става дума за прекратяване, нито за включване в черен списък, а за временна пауза на процедурите по имигрантските визи. Това по никакъв начин не засяга всички останали процедури за издаване на визи за САЩ“, поясни той.

Министърът добави, че всички, които желаят да пътуват до Съединените щати с цел образование, туризъм или бизнес, ще могат да кандидатстват свободно за съответните визи. Коментарът беше направен след среща с ръководството на Стопанската камара за информационни и комуникационни технологии – МАСИТ, където Муцунски отговори на въпроси относно последиците от решението.