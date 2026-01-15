НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Напрежение в парламента: Божанков поиска отстраняване на „осъждан престъпник“, Назарян го поряза

          15 януари 2026 | 10:13 470
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          На старта на днешното пленарно заседание, депутатът Явор Божанков от „Продължаваме промяната-Демократична България“ се обърна към ръководството с искане председателят на парламента да отстрани от сградата на Народното събрание (НС) „лице, което е осъждан престъпник и продължава да бъде в НС“.

          - Реклама -

          Божанков твърди, че достъпът на въпросния човек до институцията се осъществява с цел той да „тероризира народни представители от ПП-ДБ„, поради което настоя занапред този достъп да бъде прекратен.

          В отговор председателят на парламента Рая Назарян наложи наказание „забележка“ на депутата от ПП-ДБ заради направените от него внушения от трибуната. Тя призова за спазване на официалния ред и предоставяне на конкретни данни.

          „Не сте ми представили никакви доказателства, казах ви да ме сезирате с конкретика и факти, за да мога да взема отношение, опишете всички случаи, на които сте станали свидетел“, заяви Назарян.

          Председателят на Народното събрание допълни, че е необходимо технологично време и основание за реакция: „Сезирайте ме, за да може да бъде направена проверка, подайте сигнал, за да бъде разгледан„.

          На старта на днешното пленарно заседание, депутатът Явор Божанков от „Продължаваме промяната-Демократична България“ се обърна към ръководството с искане председателят на парламента да отстрани от сградата на Народното събрание (НС) „лице, което е осъждан престъпник и продължава да бъде в НС“.

          - Реклама -

          Божанков твърди, че достъпът на въпросния човек до институцията се осъществява с цел той да „тероризира народни представители от ПП-ДБ„, поради което настоя занапред този достъп да бъде прекратен.

          В отговор председателят на парламента Рая Назарян наложи наказание „забележка“ на депутата от ПП-ДБ заради направените от него внушения от трибуната. Тя призова за спазване на официалния ред и предоставяне на конкретни данни.

          „Не сте ми представили никакви доказателства, казах ви да ме сезирате с конкретика и факти, за да мога да взема отношение, опишете всички случаи, на които сте станали свидетел“, заяви Назарян.

          Председателят на Народното събрание допълни, че е необходимо технологично време и основание за реакция: „Сезирайте ме, за да може да бъде направена проверка, подайте сигнал, за да бъде разгледан„.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          „Булекзит“: Национално движение ще извежда България от Европейския съюз (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          На 1 февруари 2026 г., в неделя, от 16:00 часа, в зала 3 на НДК, ще се проведе учредяването на национално движение за излизане...
          Политика

          Парламентът наложи таван на лихвите за студентските кредити

          Никола Павлов -
          Лихвата по кредитите за студенти и докторанти вече няма да може да надхвърля три процентни пункта, реши Народното събрание с приети на две четения...
          Политика

          „Величие“ иска промяна на конституцията и връщане на старите разпоредби

          Никола Павлов -
          Парламентарната група на „Величие“ внесе искане за възстановяване на старата редакция на конституционния текст, който урежда правомощията на президента при парламентарна криза. Това стана...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions