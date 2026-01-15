На старта на днешното пленарно заседание, депутатът Явор Божанков от „Продължаваме промяната-Демократична България“ се обърна към ръководството с искане председателят на парламента да отстрани от сградата на Народното събрание (НС) „лице, което е осъждан престъпник и продължава да бъде в НС“.

Божанков твърди, че достъпът на въпросния човек до институцията се осъществява с цел той да „тероризира народни представители от ПП-ДБ„, поради което настоя занапред този достъп да бъде прекратен.

В отговор председателят на парламента Рая Назарян наложи наказание „забележка“ на депутата от ПП-ДБ заради направените от него внушения от трибуната. Тя призова за спазване на официалния ред и предоставяне на конкретни данни.

„Не сте ми представили никакви доказателства, казах ви да ме сезирате с конкретика и факти, за да мога да взема отношение, опишете всички случаи, на които сте станали свидетел“, заяви Назарян.

Председателят на Народното събрание допълни, че е необходимо технологично време и основание за реакция: „Сезирайте ме, за да може да бъде направена проверка, подайте сигнал, за да бъде разгледан„.