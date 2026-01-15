Сериозно политическо напрежение възникна между управляващото мнозинство и опозицията по повод внесния от ГЕРБ законопроект за закриване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Предложението предвижда преструктуриране на антикорупционния орган, като правомощията му бъдат разпределени между Сметната палата и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), докато висящите производства останат под надзора на съответния прокурор.

Паралелно с това, от „ДПС-Ново начало“ също лансираха подобни законодателни промени. Тяхната концепция обаче се различава в разпределението на функциите, като предлагат те да преминат към Сметната палата и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Опозиционните сили реагираха остро на идеите за закриване на органа, припомняйки, че те също имат визия за реформа на комисията.

В мотивите към внесения законопроект се посочва, че КПК, създадена в края на 2023 г., е разполагала с пълния набор от правомощия за оперативно-издирвателна дейност, включително използване на специални разузнавателни средства и разследване на корупционни престъпления. Според вносителите обаче, комисията не е донесла добавена стойност в борбата с корупцията по висшите етажи на властта. Основният аргумент е, че независимо от структурата за разследване, тя винаги остава функционално зависима от прокуратурата, която има последната дума по досъдебните производства.

Ако промените, предложени от ГЕРБ-СДС, бъдат приети окончателно, КПК ще трябва да предаде всички архивни оперативни дела на ДАНС. Законопроектът предвижда незабавно унищожаване на останалите бази данни, свързани с тези дела. Действащите дела на оперативен отчет ще бъдат прехвърлени към ГДБОП, а висящите разследвания ще се върнат към наблюдаващите прокурори.

По-рано през деня Делян Пеевски нарече КПК „бухалка“ и „тумор“, който трябва да бъде изцяло премахнат.