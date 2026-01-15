Депутатът от БСП и бивш председател на Народното събрание доц. Наталия Киселова изрази сериозни резерви относно правенето на промени в изборното законодателство непосредствено преди вота. В ефира на Нова телевизия тя коментира, че левицата ще преразгледа стратегията си относно предложенията за прочистване на избирателните списъци.

Киселова обясни, че в началото на 51-вото Народно събрание анализът на партията е показал нужда от въвеждане на „активна гражданска регистрация“. Целта е била да се стимулира гласуването чрез позитивни мерки. Въпреки това, поради наближаващите избори, тази идея вече не е приложима.

„Към момента не е коректно да поддържаме нашето предложение заради краткия срок преди изборите“, заяви тя и уточни: „Нашите представители ще оттеглят това предложение, когато дойде време в Комисията по конституционни и правни въпроси“.

Народният представител засегна и темата за начина на гласуване, като посочи, че машинният вот не е лишен от недостатъци. Тя се позова на анализ от местните избори и балотажа в София.

„В коалицията има дебат кой начин на гласуване ще бъде по-проблемен. Анализът ни показва, че на балотажа между Васил Терзиев и Ваня Григорова по-проблемен е бил машинният вот“, разкри Киселова.

Тя подчерта, че целта на законодателните промени трябва да бъде намаляването на човешката намеса при броенето на хартиените бюлетини и повишаването на доверието в процеса. Въпреки това, Киселова е категорична, че страната все още не е готова за нови технологии като сканиращите устройства.

„Моето мнение е, че в момента ние не сме готови да въведем сканиращи машини“, сподели тя.

В заключение доц. Киселова предупреди за опасностите от прибързани действия: „Когато се правят промени в 12 без 1 минута е проблемно, защото винаги може да се приеме разпоредба, която да създаде проблеми. Не трябва да се бърза“. Тя припомни, че „на последните избори повече хора са гласували с хартиена бюлетина, отколкото с машина“.