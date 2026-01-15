НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Наталия Киселова предупреди за рисковете от промени в Изборния кодекс в „12 без 5“

          15 януари 2026 | 22:35 190
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Депутатът от БСП и бивш председател на Народното събрание доц. Наталия Киселова изрази сериозни резерви относно правенето на промени в изборното законодателство непосредствено преди вота. В ефира на Нова телевизия тя коментира, че левицата ще преразгледа стратегията си относно предложенията за прочистване на избирателните списъци.

          - Реклама -

          Киселова обясни, че в началото на 51-вото Народно събрание анализът на партията е показал нужда от въвеждане на „активна гражданска регистрация“. Целта е била да се стимулира гласуването чрез позитивни мерки. Въпреки това, поради наближаващите избори, тази идея вече не е приложима.

          „Към момента не е коректно да поддържаме нашето предложение заради краткия срок преди изборите“, заяви тя и уточни: „Нашите представители ще оттеглят това предложение, когато дойде време в Комисията по конституционни и правни въпроси“.

          Народният представител засегна и темата за начина на гласуване, като посочи, че машинният вот не е лишен от недостатъци. Тя се позова на анализ от местните избори и балотажа в София.

          „В коалицията има дебат кой начин на гласуване ще бъде по-проблемен. Анализът ни показва, че на балотажа между Васил Терзиев и Ваня Григорова по-проблемен е бил машинният вот“, разкри Киселова.

          Тя подчерта, че целта на законодателните промени трябва да бъде намаляването на човешката намеса при броенето на хартиените бюлетини и повишаването на доверието в процеса. Въпреки това, Киселова е категорична, че страната все още не е готова за нови технологии като сканиращите устройства.

          „Моето мнение е, че в момента ние не сме готови да въведем сканиращи машини“, сподели тя.

          В заключение доц. Киселова предупреди за опасностите от прибързани действия: „Когато се правят промени в 12 без 1 минута е проблемно, защото винаги може да се приеме разпоредба, която да създаде проблеми. Не трябва да се бърза“. Тя припомни, че „на последните избори повече хора са гласували с хартиена бюлетина, отколкото с машина“.

          Депутатът от БСП и бивш председател на Народното събрание доц. Наталия Киселова изрази сериозни резерви относно правенето на промени в изборното законодателство непосредствено преди вота. В ефира на Нова телевизия тя коментира, че левицата ще преразгледа стратегията си относно предложенията за прочистване на избирателните списъци.

          - Реклама -

          Киселова обясни, че в началото на 51-вото Народно събрание анализът на партията е показал нужда от въвеждане на „активна гражданска регистрация“. Целта е била да се стимулира гласуването чрез позитивни мерки. Въпреки това, поради наближаващите избори, тази идея вече не е приложима.

          „Към момента не е коректно да поддържаме нашето предложение заради краткия срок преди изборите“, заяви тя и уточни: „Нашите представители ще оттеглят това предложение, когато дойде време в Комисията по конституционни и правни въпроси“.

          Народният представител засегна и темата за начина на гласуване, като посочи, че машинният вот не е лишен от недостатъци. Тя се позова на анализ от местните избори и балотажа в София.

          „В коалицията има дебат кой начин на гласуване ще бъде по-проблемен. Анализът ни показва, че на балотажа между Васил Терзиев и Ваня Григорова по-проблемен е бил машинният вот“, разкри Киселова.

          Тя подчерта, че целта на законодателните промени трябва да бъде намаляването на човешката намеса при броенето на хартиените бюлетини и повишаването на доверието в процеса. Въпреки това, Киселова е категорична, че страната все още не е готова за нови технологии като сканиращите устройства.

          „Моето мнение е, че в момента ние не сме готови да въведем сканиращи машини“, сподели тя.

          В заключение доц. Киселова предупреди за опасностите от прибързани действия: „Когато се правят промени в 12 без 1 минута е проблемно, защото винаги може да се приеме разпоредба, която да създаде проблеми. Не трябва да се бърза“. Тя припомни, че „на последните избори повече хора са гласували с хартиена бюлетина, отколкото с машина“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Жълт код за лед и сняг в три области: Зимното време се завръща в петък

          Владимир Висоцки -
          Очаква ни студен и облачен петък, придружен от усилване на вятъра и снеговалежи на множество места в страната. Най-зимната обстановка се очертава в Източна...
          Крими

          Дързък грабеж в Кюстендил: Двама братя задигнаха 50 000 лв. от възрастни хора след посещение в банка

          Владимир Висоцки -
          Възрастни жители на кюстендилското село Лозно станаха жертва на крупен грабеж, съобщиха от органите на реда. Престъплението е извършено на 14 януари в град...
          Икономика

          Рекорден депозит в София: Клиент внесе над 169 000 лева на монети

          Екип Евроком -
          На 9 януари клиент на банков клон в столицата е направил впечатляващ депозит, внасяйки над 266 000 броя монети. Общата стойност на сумата надхвърля...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions