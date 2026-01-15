Навес падна върху трима души в София – линейки и спешни екипи на място

Навес е паднал върху трима души в София, а на мястото са пристигнали спешни екипи – полиция, пожарна и две линейки, съобщава Блиц, позовавайки се на очевидец.

- Реклама -

Инцидентът е станал на ул. „Суходолска“, близо до кръстовището със „Среброструй“.

Към момента няма информация за състоянието на пострадалите, а екипите на спешната помощ оказват необходимата медицинска помощ.

Обстоятелствата около падането на навеса се изясняват, а полицията е на място, за да обезопаси района и да проведе разследване.