      четвъртък, 15.01.26
          Навес падна върху трима души в София – линейки и спешни екипи на място

          15 януари 2026 | 14:50
          Навес е паднал върху трима души в София, а на мястото са пристигнали спешни екипи – полиция, пожарна и две линейки, съобщава Блиц, позовавайки се на очевидец.

          Инцидентът е станал на ул. „Суходолска“, близо до кръстовището със „Среброструй“.

          Към момента няма информация за състоянието на пострадалите, а екипите на спешната помощ оказват необходимата медицинска помощ.

          Обстоятелствата около падането на навеса се изясняват, а полицията е на място, за да обезопаси района и да проведе разследване.

