Неофициална линия: Иран и Израел избягват ескалация преди протестите

Няколко дни преди началото на протестите в Иран в края на декември, израелски официални лица са уведомили иранското ръководство чрез Русия, че няма да нанасят удари, ако Ислямската република не атакува първа, съобщава Вашингтон пост.

Според дипломатически източници, Техеран е обещал чрез руските посредници да се въздържа от превантивен удар срещу Израел. Тези контакти се състояли в период, когато Израел е подготвял мащабна военна кампания срещу „Хизбула“ в Ливан.

Вестникът отбелязва, че тези частни уверения се различават коренно от публичната реторика на Израел в края на миналата година, когато официални представители намекваха за възможността за удари по Иран с цел намаляване на бързо увеличаващия се запас от балистични ракети на страната.

Въпреки договорката, в Техеран са проявявали предпазливост, опасявайки се, че уверенията на Израел могат да оставят възможност САЩ да нанесат удар в координация с Армията за отбрана на Израел.

„За Иран това беше изгодна сделка – да остане настрана от всякакви сблъсъци между Израел и Хизбула“, заяви високопоставен служител при условие за анонимност.

Американски официални лица отбелязват, че подкрепата на Иран за „Хизбула“ е намаляла, тъй като страната е съсредоточена върху вътрешната криза, предизвикана от мащабните протести и продължаващото вече седми ден прекъсване на интернет достъпа.

Тези неофициални контакти подчертават сложната динамика в региона, където публичната реторика и тайните дипломатически линии понякога се разминават, с цел предотвратяване на ескалация и опазване на стратегическите интереси.