      четвъртък, 15.01.26
          НачалоБългария

          Нинова към Слави и ИТН: Падението ви е умоповрачително

          15 януари 2026 | 13:35 200
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Лидерът на партия „Непокорна България“ и бивш председател на БСП Корнелия Нинова отправи остри критики към Слави Трифонов и „Има такъв народ“ (ИТН) чрез публикация в социалните мрежи. Поводът за напрежението стана поведението на депутатите от ИТН по време на гласуване, касаещо свалянето на охраната от НСО за политически фигури.

          Според Нинова формацията на Трифонов е претърпяла „скандално преобръщане“ на позицията си, като в крайна сметка е защитила запазването на държавната охрана за лидерите на ГЕРБ и ДПС – Бойко Борисов и Делян Пеевски. В текста се споменават твърдения на опозицията за процедурни хватки и натиск върху народни представители при вземането на решението.

          Нинова направи препратка към 2021 г., когато е потърсила сътрудничество с ИТН, но е получила отказ. Тя написа: „Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети. Вие, които щяхте да изчегъртвате Борисов и Пеевски, вчера им спасявате охраната. Падението ви е умоповрачително. През 2021 г. поканих ИТН да направим общ фронт за честни избори срещу ГЕРБ и Борисов. Слави отказа с думите: ‘г- жо Нинова, с вас сме на двата бряга на една река’.“

          В своята позиция тя изрази разочарование от доверието, гласувано на Трифонов като „нов месия“, и подчерта своята последователност през последното десетилетие.

          Още тогава разбрах, че ИТН ще се окажат една голяма измама. Не мога да повярвам колко много хора се излъгаха в ‘новия месия’. През цялото това време, аз никого не предадох и не продадох. И съм горда, че 10 години непреклонно и непокорно стоя на един и същи бряг срещу това гнусно задкулисие и лицемерие. Времето показва истината. Не вярвайте на месии с красиви обещания, които вече са ви лъгали, а на хора, доказали се с принципи и характер“, завършва коментара си Корнелия Нинова.

          Парламентът задължи общините да изградят площадки за строителни отпадъци от домакинствата

          Екип Евроком
          Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за управление на отпадъците, с които се въвеждат нови задължения за местната власт. Със 115...
          След домова кражба в София: Задържаха известните престъпници 'Бръмбара' и 'Ширката'

          Пламена Ганева
          Двама известни представители на криминалния контингент – с прякори „Бръмбара" и „Ширката" – бяха задържани в София непосредствено след извършване на домова кражба. Специализираната...
          Втори опит: Правната комисия в парламента обсъжда промените в Изборния кодекс

          Никола Павлов
          След неочакваното отлагане на вчерашното заседание, депутатите отново ще се съберат днес, за да обсъдят промените в Изборния кодекс. Вчерашната сесия бе отменена поради...
