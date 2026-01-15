NYT: Студът и мракът вече принуждава някои киевляни да говорят за териториални отстъпки на Русия

Руските удари по енергийната инфраструктура на Киев през тази година са най-разрушителните от началото на войната. Кремъл промени стратегията си и се съсредоточи върху изолирането и прекъсването на електрозахранването на столицата, Одеса и Днепър, пише The New York Times.

Целта на Кремъл е да подкопае обществения морал и да принуди украинското правителство да направи отстъпки в мирните преговори, отбелязва изданието.

Вестникът пише, че жителите на Киев са уморени да живеят в студ и тъмнина толкова дълго, което може да повлияе на настроението им. Повечето обаче са убедени, че трябва да продължат борбата.

Например, 23-годишният адвокат Владимир Дородко е спал снощи с пухено яке. След близка експлозия той е излязъл да погледне отломките, сред които са били тънки люспи от черни въглеродни влакна от крилата на дрон. Това сега е ежедневна гледка в Киев.

„Много хора са уморени“, казва Дородко.

Той добавя, че трудностите карат някои украинци да твърдят, че войната трябва да приключи, дори ако бъдат направени териториални отстъпки. „Майки на синове, служещи в армията, ни казват директно: нека им дадем Донбас, за да не умират хора и да не бъдем бомбардирани“, отбелязва Дородко.

Той заяви, че се противопоставя на прехвърлянето на този източен регион на Украйна, както настоява Русия, тъй като според него това само разпалва апетита на Кремъл.

Според Дородко украинците нямат друг избор, освен да се държат. Той казва, че вижда едно предимство в загубата на отопление: храната не се разваля, когато хладилникът не работи. Той просто я слага на студения перваз на прозореца.

Г-жа Михайлюк и г-н Гончарук, семейна двойка с малък син, се опитват да водят нормален живот по време на войната. После идва тази зима. Апартаментът е непоносимо студен.

„Хората си мислят, че ако мирното споразумение е близо, ситуацията може да се подобри“, казва г-жа Михайлюк. „Но това не е вярно. Не се подобрява. Влошава се“.

Според градските власти приблизително 500 жилищни сгради в столицата са напълно без отопление, което бележи най-голямото смущение от пълномащабното нахлуване.

Въпреки че основните боеве се водят далеч от Киев, в източната част на страната, столицата остава символична цел. Киев е извън обсега на сухопътните войски, но е в обсега на експлозивни дронове и ракети. Целта на Русия е да направи града необитаем.

Александър Харченко, директор на Центъра за енергийни изследвания, отбеляза, че тактиката на Русия се е променила. Той посочва, че ударите сега се извършват приблизително на всеки две седмици, като руснаците сега громят съоръженията, където се извършват ремонти.

„Целта на Русия изглежда е да изолира тези градове от националната електропреносна мрежа и след това да взриви електроцентралите им. Атаките се повтарят приблизително на всеки две седмици, за да се прекъснат ремонтите. Те се опитват да ударят райони, където се извършват ремонти. Имаме много ранени и убити енергийни работници“, отбеляза Харченко.