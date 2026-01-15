НА ЖИВО
          ОГНЕН АД: Нов пожар в София, тече евакуация

          15 януари 2026 | 13:46 6190
          Снимка: Красимира Славчева
          Никола Павлов
          Голям пожар е избухнал в строителен изкоп в столичния квартал „Белите брези“. Пожарът е обхванал голяма площ, а жителите на района, включително с деца, започват да се евакуират.

          На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, които работят активно по овладяването на огъня и осигуряване на безопасността на хората в района. Засега няма информация за ранени или загинали при инцидента.

