ОГНЕН АД: Нов пожар в София, тече евакуация

Голям пожар е избухнал в строителен изкоп в столичния квартал „Белите брези“. Пожарът е обхванал голяма площ, а жителите на района, включително с деца, започват да се евакуират.

На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, които работят активно по овладяването на огъня и осигуряване на безопасността на хората в района. Засега няма информация за ранени или загинали при инцидента.