          Око-Флекс: Левски е правилното място за мен

          Чувствам се добре, много съм щастлив и развълнуван да съм тук

          15 януари 2026 | 22:50 120
          Станимир Бакалов
          Новото попълнение на Левски Армстронг Око-Флекс даде първото си интервю като играч на „сините“. Въпреки сагата около неговия трансфер от Ботев, той вече облече екипа на столичани и говори пред клубната телевизия, като заяви, че за него Левски е правинлото място за продължаване на кариерата му.

          „Чувствам се добре, много съм щастлив и развълнуван да съм тук. Това е добра възможност за мен. Готов съм да играя и да се боря за този клуб. Играх срещу всички тимове в България и срещу Левски бе най-трудният мач този сезон. Те са на първо място в класирането, борят се да спечелят титлата и купата. За мен Левски е правилното място. Всички в клуба, както и треньорът ми показаха, че ме искат. Затова съм тук“, сподели Око-Флекс.

          „Не съм гледал мачовете на Левски в Европа, но знам, че отпаднаха нещастно от АЗ Алкмаар. Но е добре, че отборът се е борил с топ клубове в Европа. Треньорът е амбициозен, аз съм амбициозен, сигурен съм, че целият състав е много амбициозен. Играх срещу Лудогорец и няма причина да не се борим и за трите купи. Аз съм тук, за да помогна да преследваме тази цел“, каза още ирландецът.

          „Имах възможността да получа развитие в големи школи като тези на Арсенал, Селтик и Уест Хем. След това направих стъпката към мъжкия футбол в Суонси и Цюрих, а след това се озовах в Ботев, а сега в Левски. Бил съм на много места, но сега съм фокусиран само върху Левски“, допълни крилото.

          „Знам, че Левски има най-много фенове в България, усетих го на мача с Ботев, когато те изглеждаха почти като домакини. Феновете са страхотни и искам да им кажа,че ще се боря на 100% във всеки мач за тях. Само Левски!“, завърши Армстронг.

