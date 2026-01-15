Окончателно: 5,5 години затвор за убийство на пътя край Търговище

Върховният касационен съд (ВКС) потвърди окончателната присъда от пет години и половина затвор за Тамер У., който предизвика катастрофа край Търговище, при която загина 21-годишен шофьор. Присъдата беше постановена след оспорване от страна на подсъдимия, прокуратурата и частни обвинители.

Инцидентът се е случил на 31 октомври 2022 г., когато Тамер У. нарушил правилата за движение, като управлявал автомобила си с висока скорост в пътния участък, което довело до катастрофа и смъртта на младия шофьор П. В. Катастрофата е класифицирана като престъпление по чл. 343, ал. 1, буква „в“, във връзка с чл. 342, ал. 1 от Наказателния кодекс.

На първа инстанция, Търговищкият окръжен съд наложи наказание от пет години затвор, както и забрана на Тамер У. да управлява моторни превозни средства за срок от осем години. В допълнение, съдът изпълни и наказание от три месеца затвор по предишно условно осъждане.

Апелативният съд във Варна увеличи наказанието с половин година, отчитайки високата обществена опасност на деянието и липсата на ефект от предходното условно осъждане. Според ВКС, с оглед на всички обстоятелства, единствено ефективното изтърпяване на наказанието ще може да постигне целите на наказателното право – поправяне на дееца и възпиране на бъдещи престъпления.

Решението на ВКС е окончателно и не подлежи на обжалване, а присъдата е влязла в сила.