НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Окончателно: 5,5 години затвор за убийство на пътя край Търговище

          15 януари 2026 | 12:52 250
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Върховният касационен съд (ВКС) потвърди окончателната присъда от пет години и половина затвор за Тамер У., който предизвика катастрофа край Търговище, при която загина 21-годишен шофьор. Присъдата беше постановена след оспорване от страна на подсъдимия, прокуратурата и частни обвинители.

          - Реклама -

          Инцидентът се е случил на 31 октомври 2022 г., когато Тамер У. нарушил правилата за движение, като управлявал автомобила си с висока скорост в пътния участък, което довело до катастрофа и смъртта на младия шофьор П. В. Катастрофата е класифицирана като престъпление по чл. 343, ал. 1, буква „в“, във връзка с чл. 342, ал. 1 от Наказателния кодекс.

          Условна присъда за шофьор, блъснал 7-годишно дете на червен светофар в Пловдив Условна присъда за шофьор, блъснал 7-годишно дете на червен светофар в Пловдив

          На първа инстанция, Търговищкият окръжен съд наложи наказание от пет години затвор, както и забрана на Тамер У. да управлява моторни превозни средства за срок от осем години. В допълнение, съдът изпълни и наказание от три месеца затвор по предишно условно осъждане.

          Апелативният съд във Варна увеличи наказанието с половин година, отчитайки високата обществена опасност на деянието и липсата на ефект от предходното условно осъждане. Според ВКС, с оглед на всички обстоятелства, единствено ефективното изтърпяване на наказанието ще може да постигне целите на наказателното право – поправяне на дееца и възпиране на бъдещи престъпления.

          Решението на ВКС е окончателно и не подлежи на обжалване, а присъдата е влязла в сила.

          Върховният касационен съд (ВКС) потвърди окончателната присъда от пет години и половина затвор за Тамер У., който предизвика катастрофа край Търговище, при която загина 21-годишен шофьор. Присъдата беше постановена след оспорване от страна на подсъдимия, прокуратурата и частни обвинители.

          - Реклама -

          Инцидентът се е случил на 31 октомври 2022 г., когато Тамер У. нарушил правилата за движение, като управлявал автомобила си с висока скорост в пътния участък, което довело до катастрофа и смъртта на младия шофьор П. В. Катастрофата е класифицирана като престъпление по чл. 343, ал. 1, буква „в“, във връзка с чл. 342, ал. 1 от Наказателния кодекс.

          Условна присъда за шофьор, блъснал 7-годишно дете на червен светофар в Пловдив Условна присъда за шофьор, блъснал 7-годишно дете на червен светофар в Пловдив

          На първа инстанция, Търговищкият окръжен съд наложи наказание от пет години затвор, както и забрана на Тамер У. да управлява моторни превозни средства за срок от осем години. В допълнение, съдът изпълни и наказание от три месеца затвор по предишно условно осъждане.

          Апелативният съд във Варна увеличи наказанието с половин година, отчитайки високата обществена опасност на деянието и липсата на ефект от предходното условно осъждане. Според ВКС, с оглед на всички обстоятелства, единствено ефективното изтърпяване на наказанието ще може да постигне целите на наказателното право – поправяне на дееца и възпиране на бъдещи престъпления.

          Решението на ВКС е окончателно и не подлежи на обжалване, а присъдата е влязла в сила.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Парламентът задължи общините да изградят площадки за строителни отпадъци от домакинствата

          Екип Евроком -
          Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за управление на отпадъците, с които се въвеждат нови задължения за местната власт. Със 115...
          България

          Нинова към Слави и ИТН: Падението ви е умоповрачително

          Екип Евроком -
          Лидерът на партия „Непокорна България“ и бивш председател на БСП Корнелия Нинова отправи остри критики към Слави Трифонов и „Има такъв народ“ (ИТН) чрез...
          Общество

          След домова кражба в София: Задържаха известните престъпници ‘Бръмбара’ и ‘Ширката’

          Пламена Ганева -
          Двама известни представители на криминалния контингент – с прякори „Бръмбара“ и „Ширката“ – бяха задържани в София непосредствено след извършване на домова кражба. Специализираната...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions