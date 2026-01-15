Още войски на НАТО се насочват към Гренландия след среща в Белия дом

Още войски на НАТО се насочват към Гренландия, заяви заместник-премиерът на арктическия остров Муте Егеде след среща в Белия дом между лидерите на САЩ, Дания и Гренландия.
Франция, Германия и скандинавските страни съобщиха по-рано, че ще участват в европейска военна мисия в автономната датска територия, която е обект на интерес от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп.
