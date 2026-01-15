НА ЖИВО
          Още войски на НАТО се насочват към Гренландия след среща в Белия дом

          15 януари 2026
          СНИМКА: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Още войски на НАТО се насочват към Гренландия, заяви заместник-премиерът на арктическия остров Муте Егеде след среща в Белия дом между лидерите на САЩ, Дания и Гренландия.

          „Очаква се от днес и в следващите дни да има повече войници на НАТО в Гренландия. Очаква се да има повече военни полети и кораби“, каза Егеде на пресконференция, добавяйки, че те ще провеждат „учения“.

          Франция, Германия и скандинавските страни съобщиха по-рано, че ще участват в европейска военна мисия в автономната датска територия, която е обект на интерес от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп.

