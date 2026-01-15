НА ЖИВО
          Открито ли е престъпно сдружение за фалшиви евро в Казанлък?

          15 януари 2026 | 16:07 430
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Собственик на хранителен магазин в Казанлък откри фалшива банкнота от 100 евро и успя да залови измамниците. Те закупили с фалшивия купюр кутия цигари и чипс, а след подаден сигнал към полицията, магазинерът помогнал на органите на реда да ги разкрият.

          Разследват прокарване на фалшива банкнота от 100 евро в магазин в Казанлък Разследват прокарване на фалшива банкнота от 100 евро в магазин в Казанлък

          „Когато видяхме банкнотата, първо се усъмни колегата. Фалшификатът беше емисия 2002 г. Подадохме сигнал на 112. Дойде патрул, който ни насочи към РПУ, за да пуснем жалба. Качих в социалните мрежи въпросните лица. За 2 часа разбрахме кои са, от къде са и че са криминално проявени. Имахме 2 сигнала от търговски обекти, в които те са опитали да дадат фалшиви пари. Предадохме цялата информация на полицията, но от тяхна страна нямаше никаква реакция. Едно от лицата реши да дойде да ни се извини и да възстанови сумата. Разпитах го и ми обясни цялата схема – откъде са взели парите, колко са. Купили са ги общо четирима души на територията на София. Заплатили са чрез криптовалута и са получили локация къде ще бъдат оставени фалшивите банкноти. Въпросните не са задържани от полицията, те са се предали с адвокатите си без телефони и с идеално изчистени от следи домове“, разказа Радослав Христов.

          От прокуратурата съобщиха, че по случая се води досъдебно производство.

          Последвайте Евроком в Google News

