Открито ли е престъпно сдружение за фалшиви евро в Казанлък?

Собственик на хранителен магазин в Казанлък откри фалшива банкнота от 100 евро и успя да залови измамниците. Те закупили с фалшивия купюр кутия цигари и чипс, а след подаден сигнал към полицията, магазинерът помогнал на органите на реда да ги разкрият.

„Когато видяхме банкнотата, първо се усъмни колегата. Фалшификатът беше емисия 2002 г. Подадохме сигнал на 112. Дойде патрул, който ни насочи към РПУ, за да пуснем жалба. Качих в социалните мрежи въпросните лица. За 2 часа разбрахме кои са, от къде са и че са криминално проявени. Имахме 2 сигнала от търговски обекти, в които те са опитали да дадат фалшиви пари. Предадохме цялата информация на полицията, но от тяхна страна нямаше никаква реакция. Едно от лицата реши да дойде да ни се извини и да възстанови сумата. Разпитах го и ми обясни цялата схема – откъде са взели парите, колко са. Купили са ги общо четирима души на територията на София. Заплатили са чрез криптовалута и са получили локация къде ще бъдат оставени фалшивите банкноти. Въпросните не са задържани от полицията, те са се предали с адвокатите си без телефони и с идеално изчистени от следи домове“, разказа Радослав Христов.

От прокуратурата съобщиха, че по случая се води досъдебно производство.