Открито ли е престъпно сдружение за фалшиви евро в Казанлък?

Собственик на хранителен магазин в Казанлък откри фалшива банкнота от 100 евро и успя да залови измамниците. Те закупили с фалшивия купюр кутия цигари и чипс, а след подаден сигнал към полицията, магазинерът помогнал на органите на реда да ги разкрият.
- Реклама -
От прокуратурата съобщиха, че по случая се води досъдебно производство.
Собственик на хранителен магазин в Казанлък откри фалшива банкнота от 100 евро и успя да залови измамниците. Те закупили с фалшивия купюр кутия цигари и чипс, а след подаден сигнал към полицията, магазинерът помогнал на органите на реда да ги разкрият.
- Реклама -
От прокуратурата съобщиха, че по случая се води досъдебно производство.
Зам.-председателят на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ Станислав Анастасов направи остри коментари по време на парламентарните дебати относно предложението за закриване на Временната комисия,...
- Реклама -
ТОП ДНЕС
ТОП 14 ДНИ
Зареждане…
Зареждане…
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!