Папа Лъв XIV утешава семействата на жертвите от трагичния пожар в Швейцария

Папа Лъв XIV се срещна със семействата на загиналите при пожара в бар в швейцарския ски курорт Кран-Монтана, който отне живота на 40 души и рани 116, съобщава Ватиканът.

- Реклама -

На частната аудиенция присъстваха около 20 близки на жертвите. Папата изрази съчувствието си и подчерта ролята на вярата като светлина в „най-мрачните и болезнени моменти“. „Не мога да ви обясня защо се наложи да преминете през такова изпитание. Думите ми са крайно недостатъчни и безсилни, но вярата ще ви помогне да продължите напред“, каза Лъв XIV.

По-късно семействата ще имат срещи и с представители на италианското правителство, сред които заместник-държавният секретар към кабинета на премиера Джорджа Мелони и министърът на правосъдието Карло Нордио.

Ако искаш, мога да направя и по-емоционална версия, с малко по-драматично звучене, подходяща за новинарска емисия. Искаш ли да го направя?

Папа Лъв XIV се срещна със семействата на загиналите при пожара в бар в швейцарския ски курорт Кран-Монтана, който отне живота на 40 души и рани 116, съобщава Ватиканът.

На частната аудиенция присъстваха около 20 близки на жертвите. Папата изрази съчувствието си и подчерта ролята на вярата като светлина в „най-мрачните и болезнени моменти“.

„Не мога да ви обясня защо се наложи да преминете през такова изпитание. Думите ми са крайно недостатъчни и безсилни, но вярата ще ви помогне да продължите напред“, каза Лъв XIV.

По-късно семействата ще имат срещи и с представители на италианското правителство, сред които заместник-държавният секретар към кабинета на премиера Джорджа Мелони и министърът на правосъдието Карло Нордио.