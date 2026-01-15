НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Папа Лъв XIV утешава семействата на жертвите от трагичния пожар в Швейцария

          15 януари 2026 | 16:24 100
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Папа Лъв XIV се срещна със семействата на загиналите при пожара в бар в швейцарския ски курорт Кран-Монтана, който отне живота на 40 души и рани 116, съобщава Ватиканът.

          - Реклама -

          На частната аудиенция присъстваха около 20 близки на жертвите. Папата изрази съчувствието си и подчерта ролята на вярата като светлина в „най-мрачните и болезнени моменти“. „Не мога да ви обясня защо се наложи да преминете през такова изпитание. Думите ми са крайно недостатъчни и безсилни, но вярата ще ви помогне да продължите напред“, каза Лъв XIV.

          По-късно семействата ще имат срещи и с представители на италианското правителство, сред които заместник-държавният секретар към кабинета на премиера Джорджа Мелони и министърът на правосъдието Карло Нордио.

          Ако искаш, мога да направя и по-емоционална версия, с малко по-драматично звучене, подходяща за новинарска емисия. Искаш ли да го направя?

          Папа Лъв XIV се срещна със семействата на загиналите при пожара в бар в швейцарския ски курорт Кран-Монтана, който отне живота на 40 души и рани 116, съобщава Ватиканът.

          На частната аудиенция присъстваха около 20 близки на жертвите. Папата изрази съчувствието си и подчерта ролята на вярата като светлина в „най-мрачните и болезнени моменти“.

          „Не мога да ви обясня защо се наложи да преминете през такова изпитание. Думите ми са крайно недостатъчни и безсилни, но вярата ще ви помогне да продължите напред“, каза Лъв XIV.

          По-късно семействата ще имат срещи и с представители на италианското правителство, сред които заместник-държавният секретар към кабинета на премиера Джорджа Мелони и министърът на правосъдието Карло Нордио.

          Папа Лъв XIV се срещна със семействата на загиналите при пожара в бар в швейцарския ски курорт Кран-Монтана, който отне живота на 40 души и рани 116, съобщава Ватиканът.

          - Реклама -

          На частната аудиенция присъстваха около 20 близки на жертвите. Папата изрази съчувствието си и подчерта ролята на вярата като светлина в „най-мрачните и болезнени моменти“. „Не мога да ви обясня защо се наложи да преминете през такова изпитание. Думите ми са крайно недостатъчни и безсилни, но вярата ще ви помогне да продължите напред“, каза Лъв XIV.

          По-късно семействата ще имат срещи и с представители на италианското правителство, сред които заместник-държавният секретар към кабинета на премиера Джорджа Мелони и министърът на правосъдието Карло Нордио.

          Ако искаш, мога да направя и по-емоционална версия, с малко по-драматично звучене, подходяща за новинарска емисия. Искаш ли да го направя?

          Папа Лъв XIV се срещна със семействата на загиналите при пожара в бар в швейцарския ски курорт Кран-Монтана, който отне живота на 40 души и рани 116, съобщава Ватиканът.

          На частната аудиенция присъстваха около 20 близки на жертвите. Папата изрази съчувствието си и подчерта ролята на вярата като светлина в „най-мрачните и болезнени моменти“.

          „Не мога да ви обясня защо се наложи да преминете през такова изпитание. Думите ми са крайно недостатъчни и безсилни, но вярата ще ви помогне да продължите напред“, каза Лъв XIV.

          По-късно семействата ще имат срещи и с представители на италианското правителство, сред които заместник-държавният секретар към кабинета на премиера Джорджа Мелони и министърът на правосъдието Карло Нордио.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Муцунски уточни, че паузата на САЩ за визите засяга само имигрантските процедури

          Пламена Ганева -
          Министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски коментира решението на Държавния департамент на САЩ временно да замрази издаването на имигрантски визи за...
          Политика

          Макрон подсилва Европа: допълнителни войски в Гренландия срещу глобалните заплахи

          Пламена Ганева -
          Макрон обяви изпращането на допълнителни сухопътни, въздушни и морски сили във Франция в Гренландия, за да защити европейските интереси и териториалния суверенитет пред нарастващите...
          Свят

          Федерален служител простреля мъж при арест в Минеаполис, след нападение с лопата и метла

          Дамяна Караджова -
          В северната част на Минеаполис, федерален служител на реда е прострелял мъж в крака
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions