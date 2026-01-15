НА ЖИВО
          Парламентът наложи таван на лихвите за студентските кредити

          15 януари 2026 | 10:11 80
          Снимка: iStock
          Лихвата по кредитите за студенти и докторанти вече няма да може да надхвърля три процентни пункта, реши Народното събрание с приети на две четения в едно заседание промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти. Законопроектът беше внесен от Габриел Вълков от „БСП – Обединена левица“ и група народни представители.

          Промените бяха подкрепени от 176 народни представители, без нито един глас „против“ или „въздържал се“. Парламентарната група на „Величие“ не участва в гласуването. До момента максимално допустимата лихва беше седем процентни пункта, което с новите текстове се намалява повече от двойно.

          При представянето на мотивите към законопроекта Габриел Вълков подчерта, че мярката има за цел да улесни достъпа на младите хора до висше образование.

          „Намаляването на лихвения процент може значително да повиши интереса към студентското кредитиране. По-достъпното финансиране ще стимулира повече млади хора да запишат висше образование, особено тези от семейства с по-ниски доходи“, заяви Вълков.

          Критика към промените дойде от страна на „Величие“. Народният представител Мария Илиева коментира, че според нея решението представлява директна намеса на държавата в дейността на частните банки.

          „Това е намеса на Народното събрание в частните банки, защото им се нарежда да си свалят лихвите. За мен това е в голяма степен популистко предложение“, посочи Илиева.

