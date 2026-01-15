Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за управление на отпадъците, с които се въвеждат нови задължения за местната власт. Със 115 гласа „за“, 95 „против“ и девет „въздържал се“, депутатите одобриха предложението на Министерския съвет, според което общините трябва да обособят поне една площадка за безвъзмездно предаване на строителни отпадъци, генерирани от домакинствата.

Законопроектът цели хармонизиране на българското законодателство с европейските директиви, за да се избегнат санкции, както и затягане на контрола върху организациите, занимаващи се с оползотворяване на отпадъци. Предвидени са по-строги глоби за нерегламентирани дейности.

Министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов подчерта, че промените са наложителни за модернизацията на сектора. „През последните години нерегламентираното изхвърляне се превърна в сериозен национален проблем“, заяви той. Генов уточни, че се изпълняват ключови политики, включително стратегията за кръгова икономика и програмата за управление в периода 2025–2029 г. По думите му, новите текстове ще елиминират нуждата от хартиени документи и ще подобрят обмена на данни. Министърът допълни, че средствата за новите площадки могат да бъдат осигурени от вече натрупаните отчисления по закона.

По време на дебатите, продължили над два часа, се оформи ясна опозиция от страна на „Възраждане“, „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и „Величие“. Основният им аргумент бе, че законопроектът се „пуска по бързата писта“ в края на живота на този парламент.

Коста Стоянов от „Възраждане“ изрази съмнение относно приложимостта на изискванията за малките общини и попита как ще се провеждат процедурите по ОВОС. Колегата му Ангел Славчев бе категоричен: „Няма никакъв смисъл този законопроект да бъде обсъждан и гласуван, това трябва да е работа на следващото Народно събрание“.

От ПП-ДБ също атакуваха текстовете. Татяна Султанова заяви, че проектът задълбочава кризата, вместо да я решава, и цитира притесненията на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Дискусията прерасна в остър сблъсък между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ относно чистотата в столицата. Председателят на ресорната комисия Младен Шишков (ГЕРБ-СДС) се обърна към Султанова с думите: „Г-жо Султанова, разхождате ли се по софийските улици, да ви кажа ли какво е наглост и безхаберие – да обясняваш от сутрин до вечер, че няма проблеми с отпадъците, а София да е зарината с боклуци“. Той допълни, че е наглост да се обяснява неспособност с „борба с някаква мафия, а гризачи да се разхождат по улиците на София“.

В отговор Султанова заяви: „Кризата с боклука ще бъде разрешена, но така, че повече никога хора с прякори няма да бъдат допуснати да управляват отпадъците“. Иван Белчев от ПП-ДБ добави, че се разписват задължения за общините със срок от 12 месеца, без да е ясно изпълнението им.

Младен Шишков пое ангажимент между двете четения да се отразят становищата на НСОРБ, за да не се създава излишна тежест за общините. Министър Генов увери, че има разум за промени, стига предложенията да са „в интерес срещу прякорите“. Той съобщи и за предстоящо обществено обсъждане на наредбата за текстила.

От „Величие“ Красимира Катинчарова определи проблема като национален, но критикува вменяването на задължения на кметове, които според нея няма да се справят. Представителите на „ДПС-Ново начало“ защитиха философията на закона. Станислав Анастасов репликира критиците: „Буквално да сте потънали до ушите в отпадъци, а тук да ни давате акъл какво да правим“. Искра Михайлова допълни, че макар законопроектът да не е идеален, той предлага фокусирани решения чрез партньорство между централната и местната власт.