      четвъртък, 15.01.26
          Европа

          Първите европейски военни пристигнаха в Гренландия

          15 януари 2026 | 13:13
          Първите европейски военни пристигнаха в Гренландия на фона на изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за желанието му да присъедини острова към територията на Съединените щати, съобщава BILD, позовавайки се на репортери на място.

          Военнотранспортен самолет Hercules на датската армия е кацнал в сряда вечерта на летището в столицата на Гренландия Нуук. На борда е имало не само датски военни, но и представители на френските въоръжени сили. Почти едновременно друг датски Hercules кацна на летище Кангерлусуак в западната част на острова. И двата самолета летяха с изключени транспондери.

          Първите 13 военнослужещи от Бундесвера са пристигнали в Нуук в четвъртък сутринта. Освен Германия, в мисията по разполагане ще участват Великобритания, Канада, Нидерландия, Норвегия и Швеция. Това се координира не чрез структурите на НАТО, на които всички тези страни са членки, а от Копенхаген. Подготовката за разполагането на войските, предвид изявленията на Тръмп, продължава от няколко дни и се пази в тайна, съобщава Bild. Вестникът твърди, че първият военен десант на острова е станал едва след като преговорите между датски и гренландски представители и САЩ се провалиха в сряда.

          На 14 януари Тръмп заяви, че САЩ остават ангажирани с присъединяването на Гренландия, въпреки възраженията на Дания.

          Гренландия е автономна територия на Дания. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген, в допълнение към задълженията си към НАТО, подписаха Договора за отбрана на Гренландия. Съгласно него САЩ ангажират да защитават острова от евентуална агресия.

          - Реклама -

